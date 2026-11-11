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Pode usar calculadora no Enem 2026? Veja a regra

Aparelho não pode ser usado na prova e deve permanecer guardado no envelope porta-objetos

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 11/11/2026 às 17:35
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Calculadora, boleto, planilha, conta, orçamento FOTO: Pixabay

A prova de Matemática do Enem exige que os cálculos sejam feitos sem calculadora. O equipamento aparece entre os dispositivos que não podem permanecer fora do envelope porta-objetos dentro da sala.

Se o candidato levar uma calculadora, deverá guardá-la conforme a orientação da equipe de aplicação. O envelope precisa ficar lacrado, identificado e debaixo da carteira até a saída definitiva.

A proibição também alcança relógios, celulares, tablets, fones de ouvido e outros aparelhos capazes de transmitir, gravar ou receber dados. Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados durante todo o período.

As regras valem nos dois domingos da aplicação regular, 8 e 15 de novembro de 2026. Matemática e Ciências da Natureza serão aplicadas na segunda data.

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Alarme pode causar eliminação

Mesmo guardado, um aparelho eletrônico não pode emitir som. O edital prevê eliminação se houver toque ou alarme, por isso é necessário desativar essas funções antes de entrar na sala.

Resumo

  • não é permitido usar calculadora no Enem. Nas provas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026, aparelhos eletrônicos devem ficar desligados e guardados no envelope lacrado sob a carteira.

Mais informações no site do Inep

Como calcular a nota do Enem com peso?

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Enem 2026 Matemática regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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