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Medicamentos no Enem: entenda como funciona a vistoria

Participante deve permitir a inspeção dos remédios quando houver solicitação do chefe de sala

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 11/11/2026 às 17:47
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Medicamentos no Enem: entenda como funciona a vistoria FOTO: Imagem de jcomp no Magnific

Quem precisa levar medicamentos para o Enem deve estar preparado para uma possível vistoria. As orientações do Inep determinam que o participante permita a inspeção pelo chefe de sala.

A medida faz parte dos procedimentos de segurança do exame e também vale para alimentos. Recusar a vistoria sem justificativa pode resultar em eliminação.

Durante a aplicação, o candidato deve comunicar-se com o chefe de sala ou o fiscal sempre que precisar de orientação. A partir das 13h, qualquer saída da sala ocorre com acompanhamento.

O procedimento vale nas duas datas regulares, 8 e 15 de novembro de 2026. No segundo domingo, os portões fecham às 13h e a prova começa às 13h30, no horário de Brasília.

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Vistoria não muda o tempo da prova

O edital informa que avisos, procedimentos e afastamentos da sala não geram prorrogação. O candidato deve acompanhar o marcador de tempo disponível no ambiente.

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Resumo

  • medicamentos podem ser levados, mas devem ser apresentados à vistoria quando solicitada. A regra vale no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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