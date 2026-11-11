Matemática no Enem: problemas ligados ao cotidiano

A matriz de Matemática valoriza o uso dos conhecimentos para resolver situações-problema. Isso aparece desde os números e operações até geometria, medidas, variação de grandezas e representações algébricas.

Nos conhecimentos numéricos, o participante pode precisar reconhecer diferentes representações, identificar padrões, avaliar se um resultado é razoável e usar números para analisar propostas relacionadas à realidade.

Em geometria e medidas, as habilidades incluem interpretar localização e movimento, reconhecer figuras, trabalhar com escalas e relacionar grandezas a unidades. A álgebra entra na leitura de relações entre variáveis e gráficos cartesianos.

Essas competências fazem parte da prova de 15 de novembro de 2026. A aplicação regular começou em 8 de novembro, com as áreas do primeiro dia.

A matriz não indica assuntos mais frequentes

O documento ajuda a entender o tipo de raciocínio associado à área, mas não antecipa questões nem informa quais conteúdos terão maior presença. A utilidade prática é organizar uma revisão que combine conceito, leitura e resolução.

Resumo

o Enem regular ocorre em 8 e 15 de novembro de 2026. Para Matemática no segundo domingo, a matriz destaca resolução de problemas, avaliação de resultados, escalas, medidas, variação e relações algébricas.as.

Mais informações no site do Inep

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