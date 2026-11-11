Lápis, borracha e régua são permitidos no Enem?

Lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo não podem ficar fora do envelope porta-objetos na sala do Enem. Na prática, esses materiais não devem ser usados para resolver ou preencher a prova.

O instrumento indicado pelo edital é a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. É com ela que o participante registra as respostas no cartão.

Canetas de material não transparente também precisam ser guardadas. O candidato deve seguir as instruções do chefe de sala desde o ingresso no ambiente de aplicação.

A orientação é a mesma em 8 e 15 de novembro de 2026, datas da aplicação regular. No segundo domingo, o cartão-resposta reunirá as marcações de Ciências da Natureza e Matemática.

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Rascunho não substitui o cartão-resposta

Somente as respostas efetivamente marcadas no cartão serão corrigidas. Anotações feitas no caderno ou em folha de rascunho não entram no cálculo do desempenho.

Resumo

em 8 e 15 de novembro de 2026, leve caneta preta de corpo transparente. Lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo e canetas não transparentes devem permanecer guardados.

Para mais informações, consulte o site do Inep.