Gráficos e tabelas no Enem: habilidades de Matemática

Gráficos e tabelas não aparecem na matriz de Matemática apenas como formatos para localizar números. O candidato também pode precisar relacionar informações, fazer inferências e usar os dados para sustentar uma conclusão.

Entre as habilidades do documento estão resolver problemas apresentados nesses formatos e analisar as informações como recurso para construir argumentos. A proposta é interpretar o que os dados mostram dentro da situação apresentada.

A matriz também inclui previsão de tendência, extrapolação e interpolação. Esses termos se referem ao uso das informações disponíveis para analisar comportamentos e estimar valores dentro ou além do intervalo observado.

Matemática será aplicada em 15 de novembro de 2026. O primeiro dia regular, em 8 de novembro, reuniu Linguagens, Redação e Ciências Humanas.

Leitura vem antes do cálculo

Na revisão, a matriz pode orientar o candidato a observar títulos, unidades, escalas, eixos e relações entre os dados antes de escolher uma operação. O documento descreve habilidades, mas não prevê como serão as questões.

Resumo

entre as provas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026, a revisão de Matemática pode incluir leitura de gráficos e tabelas, inferências, tendências e uso de dados na resolução de problemas.

Mais informações no site do Inep

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