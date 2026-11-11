Fotos e áudios no Enem: o que pode causar eliminação

Fotografar o caderno, gravar a aplicação ou divulgar qualquer material do Enem por imagem ou som pode levar à eliminação. A proibição alcança tanto o registro quanto a divulgação.

Celulares e outros equipamentos capazes de captar ou transmitir conteúdo devem permanecer desligados dentro do envelope porta-objetos. O envelope fica lacrado debaixo da carteira.

O candidato também não pode receber de outra pessoa informações sobre o conteúdo das provas nem tentar estabelecer comunicação interna ou externa durante a aplicação.

As regras valem nos dias regulares de 8 e 15 de novembro de 2026. A segunda etapa termina às 18h30 para os participantes sem tempo adicional aprovado.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Caderno só pode sair nos 30 minutos finais

O participante pode levar o caderno de questões apenas se deixar definitivamente a sala nos últimos 30 minutos. Cartão-resposta e demais materiais de aplicação devem ser entregues ao chefe de sala.

Resumo

nas provas de 8 e 15 de novembro de 2026, não registre nem divulgue imagens ou sons da aplicação. Eletrônicos devem permanecer desligados e guardados.

Para mais informações, consulte o site do Inep.