ENEM NE10
ENEM 2026

Fotos e áudios no Enem: o que pode causar eliminação

É proibido registrar ou divulgar por imagem ou som a realização da prova e os materiais usados

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 11/11/2026 às 18:02
Imagem de pvproductions no Magnific
Fotos e áudios no Enem: o que pode causar eliminação FOTO: Imagem de pvproductions no Magnific

Fotografar o caderno, gravar a aplicação ou divulgar qualquer material do Enem por imagem ou som pode levar à eliminação. A proibição alcança tanto o registro quanto a divulgação.

Celulares e outros equipamentos capazes de captar ou transmitir conteúdo devem permanecer desligados dentro do envelope porta-objetos. O envelope fica lacrado debaixo da carteira.

O candidato também não pode receber de outra pessoa informações sobre o conteúdo das provas nem tentar estabelecer comunicação interna ou externa durante a aplicação.

As regras valem nos dias regulares de 8 e 15 de novembro de 2026. A segunda etapa termina às 18h30 para os participantes sem tempo adicional aprovado.

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Caderno só pode sair nos 30 minutos finais

O participante pode levar o caderno de questões apenas se deixar definitivamente a sala nos últimos 30 minutos. Cartão-resposta e demais materiais de aplicação devem ser entregues ao chefe de sala.

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Resumo

  • nas provas de 8 e 15 de novembro de 2026, não registre nem divulgue imagens ou sons da aplicação. Eletrônicos devem permanecer desligados e guardados.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

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