Como a atividade física ajuda no desempenho do ENEM

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) envolve uma rotina intensa de estudos e revisões. No entanto, um ponto que costuma ser subestimado pelos estudantes é a prática de atividade física durante esse período.
Tanto a saúde física quanto mental afetam diretamente no desempenho do aluno durante os dois dias de prova - que são extensos, exigem concentração e preparo também do corpo contra o nervosismo. Neste sentido, praticar atividades ajuda a lidar com a maratona de questões de forma mais disposta e equilibrada.
A professora Anadélia Janssen, do Colégio Madre de Deus, afirma que movimentar o corpo também é cuidar do cérebro. "A atividade física regular pode contribuir para a qualidade do sono, a concentração e os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem", destaca. Entre outros benefícios está a liberação de dopamina e endorfina, relacionadas à motivação, ao bem-estar e à regulação do humor.
Saúde física para um bom ENEM
Na prática, a dopamina também está ligada diretamente a processos de atenção, motivação e aprendizagem. Enquanto isso, a endorfina age na sensação de alívio de dor e do estresse, promovendo mais prazer.
Sendo assim, a resposta fisiológica do corpo a exercícios físicos ajuda a manter uma rotina mais equilibrada em meio a um cenário de pressão e ansiedade que antecede o exame.
A professora ressalta que não é necessária a prática de treinos intensos ou muitas horas de exercícios para sentir os benefícios. Caminhadas, passeios de bicicleta, esportes no geral e alongamentos ao longo da rotina de estudos são indicados.
Por outro lado, estudar e treinar também se baseiam em outro fator importante para o equilíbrio pré-ENEM: qualidade do sono. "O Enem exige conhecimento, mas também equilíbrio, confiança e cuidado consigo mesmo. O cérebro precisa de estudo, mas também de descanso. É importante escolher atividades lúdicas, aproveitar momentos de lazer e confiar no conhecimento construído ao longo da preparação", orienta Anadélia Janssen.
Madre Pre College terá espaço dedicado às atividades físicas
O Colégio Madre de Deus se prepara para o ano letivo de 2027 com uma novidade: será o primeiro ano do Madre Pre College, novo projeto educacional voltado para os alunos da terceira série do Ensino Médio.
A estrutura visa o desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional dos estudantes por meio de uma infraestrutura diferenciada. No meio disso, está um espaço voltado para a prática de atividades físicas, reforçando a importância do movimento, da saúde e do bem-estar na formação dos jovens.
A proposta também contempla o desenvolvimento de competências como liderança, comunicação, empreendedorismo, autonomia e adaptação, preparando os estudantes para os desafios da universidade e do mercado de trabalho.
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