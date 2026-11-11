ENEM NE10
EXERCÍCIO

Como a atividade física ajuda no desempenho do ENEM

Professora do Colégio Madre de Deus destaca a importância de práticas relacionadas à saúde física e mental para um bom desempenho nos dias de prova

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
Publicado em 13/11/2026 às 13:08
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Saiba quais produtos comprar para malhar e fazer exercícios aeróbicos em casa. FOTO: REPRODUÇÃO.

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) envolve uma rotina intensa de estudos e revisões. No entanto, um ponto que costuma ser subestimado pelos estudantes é a prática de atividade física durante esse período.

Tanto a saúde física quanto mental afetam diretamente no desempenho do aluno durante os dois dias de prova - que são extensos, exigem concentração e preparo também do corpo contra o nervosismo. Neste sentido, praticar atividades ajuda a lidar com a maratona de questões de forma mais disposta e equilibrada.

A professora Anadélia Janssen, do Colégio Madre de Deus, afirma que movimentar o corpo também é cuidar do cérebro. "A atividade física regular pode contribuir para a qualidade do sono, a concentração e os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem", destaca. Entre outros benefícios está a liberação de dopamina e endorfina, relacionadas à motivação, ao bem-estar e à regulação do humor.

Saúde física para um bom ENEM

Na prática, a dopamina também está ligada diretamente a processos de atenção, motivação e aprendizagem. Enquanto isso, a endorfina age na sensação de alívio de dor e do estresse, promovendo mais prazer.

Sendo assim, a resposta fisiológica do corpo a exercícios físicos ajuda a manter uma rotina mais equilibrada em meio a um cenário de pressão e ansiedade que antecede o exame.

A professora ressalta que não é necessária a prática de treinos intensos ou muitas horas de exercícios para sentir os benefícios. Caminhadas, passeios de bicicleta, esportes no geral e alongamentos ao longo da rotina de estudos são indicados.

Por outro lado, estudar e treinar também se baseiam em outro fator importante para o equilíbrio pré-ENEM: qualidade do sono. "O Enem exige conhecimento, mas também equilíbrio, confiança e cuidado consigo mesmo. O cérebro precisa de estudo, mas também de descanso. É importante escolher atividades lúdicas, aproveitar momentos de lazer e confiar no conhecimento construído ao longo da preparação", orienta Anadélia Janssen.

Madre Pre College terá espaço dedicado às atividades físicas

Divulgação

Madre Pre College terá espaço focado em atividades físicas para os alunos - Divulgação

O Colégio Madre de Deus se prepara para o ano letivo de 2027 com uma novidade: será o primeiro ano do Madre Pre College, novo projeto educacional voltado para os alunos da terceira série do Ensino Médio.

A estrutura visa o desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional dos estudantes por meio de uma infraestrutura diferenciada. No meio disso, está um espaço voltado para a prática de atividades físicas, reforçando a importância do movimento, da saúde e do bem-estar na formação dos jovens.

A proposta também contempla o desenvolvimento de competências como liderança, comunicação, empreendedorismo, autonomia e adaptação, preparando os estudantes para os desafios da universidade e do mercado de trabalho.

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