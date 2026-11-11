Ciências da Natureza: tecnologia, saúde e ambiente

Na prova de Ciências da Natureza, conhecer um conceito pode ser apenas o começo da questão. A matriz também pede que o participante relacione ciência e tecnologia a problemas de saúde, produção, consumo e meio ambiente.

Entre as habilidades estão analisar manuais e sistemas de uso comum, comparar materiais e produtos e reconhecer etapas de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais e energéticos.

O documento inclui ainda a avaliação de impactos ambientais, poluentes, biotecnologia e propostas de conservação. Em Física e Química, aparecem aplicações ligadas a energia, materiais e intervenções tecnológicas; em Biologia, saúde, adaptação e uso de seres vivos.

Ciências da Natureza será aplicada em 15 de novembro de 2026. A primeira etapa regular ocorreu em 8 de novembro, com Linguagens, Redação e Ciências Humanas.

Questões podem combinar diferentes linguagens

A matriz prevê a interpretação de textos, gráficos, tabelas, relações matemáticas e símbolos usados pelas ciências. Ela orienta as habilidades avaliadas, mas não informa a frequência dos assuntos nem permite prever a prova.

Resumo

nas datas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026, Ciências da Natureza fica no segundo domingo. A matriz conecta conceitos a tecnologia, energia, saúde, produção, consumo e ambiente.

Mais informações no site do Inep.

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