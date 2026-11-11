Artigos religiosos no Enem: vistoria deve ser reservada

O uso de artigos religiosos no Enem pode exigir um procedimento de segurança, mas a vistoria deve ocorrer de forma reservada. As orientações citam peças como burca e quipá.

A inspeção é realizada pelo coordenador do local. O participante precisa permitir o procedimento quando solicitado, sem que isso autorize exposição pública ou tratamento fora das regras do exame.

A revista eletrônica com detector de metais também pode ocorrer a qualquer momento no local de prova. Esses controles fazem parte da aplicação nacional.

As mesmas normas se aplicam em 8 e 15 de novembro de 2026. A segunda data reúne as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

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Recusa injustificada pode eliminar

O edital prevê eliminação quando o participante se recusa injustificadamente a permitir a vistoria de artigos religiosos. Em caso de dúvida, a orientação deve ser pedida ao coordenador ou ao chefe de sala.

Resumo

artigos religiosos são permitidos, mas podem ser vistoriados de forma reservada. O procedimento vale nas aplicações regulares de 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.