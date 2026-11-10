Nota do Enem: qual é o papel da TRI nas provas objetivas

Conferir o número de acertos ajuda a conhecer o desempenho bruto, mas esse total não é apresentado pelo edital como a nota das provas objetivas. O cálculo das proficiências tem como base a Teoria de Resposta ao Item, a TRI.

A metodologia será aplicada às respostas de múltipla escolha efetivamente registradas no cartão-resposta. O Inep mantém no portal oficial o documento com os critérios usados no cálculo.

Isso significa que o gabarito e o resultado cumprem funções diferentes. O primeiro apresenta as alternativas oficiais; o segundo traz as proficiências calculadas para cada participante.

A TRI será usada nas provas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026. Os gabaritos oficiais serão divulgados até o décimo dia útil após a segunda etapa, conforme as orientações do Instituto.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Onde aparecerá o resultado individual

As notas serão consultadas na Página do Participante, por meio do login único. As fontes fornecidas não informam uma data de divulgação dos resultados individuais, que não deve ser confundida com o prazo do gabarito.

Resumo

As notas serão consultadas na Página do Participante, por meio do login único. As fontes fornecidas não informam uma data de divulgação dos resultados individuais, que não deve ser confundida com o prazo do gabarito.

Para mais informações, consulte o site do Inep.