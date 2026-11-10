ENEM NE10
ENEM 2026

Como a redação do Enem 2026 será corrigida

Texto passa por pelo menos dois avaliadores independentes, que atribuem notas às cinco competências

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 10/11/2026 às 23:56
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Enem 2026: como fazer a proposta de intervenção da redação FOTO: Imagem de katemangostar no Magnific

A redação entregue no primeiro dia do Enem 2026 será lida por pelo menos dois corretores, de forma independente. Cada avaliador atribui de zero a 200 pontos para cada uma das cinco competências.

A nota dada por cada corretor corresponde à soma dessas cinco parcelas. Quando não há discrepância entre as avaliações, a nota final é a média aritmética das duas notas totais.

O edital considera discrepância quando a diferença entre os totais supera 100 pontos, quando uma competência apresenta diferença superior a 80 pontos ou quando existe divergência de situação. Nesse caso, ocorre recurso automático e um terceiro corretor avalia o texto.

A redação integrou a prova regular de 8 de novembro. O exame continua em 15 de novembro de 2026, com Ciências da Natureza e Matemática, sem nova produção textual.

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Quando uma banca pode ser chamada

Se a terceira correção não resolver as diferenças previstas nas regras, uma banca de três avaliadores pode definir a nota final. O participante não precisa solicitar esse procedimento, pois ele ocorre de ofício.

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Resumo

  • a redação feita em 8 de novembro passa por pelo menos dois corretores; diferenças relevantes acionam nova avaliação automaticamente. A aplicação regular termina em 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 redação do Enem regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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