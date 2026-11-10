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Cartão-resposta do Enem: quais marcações serão corrigidas

Respostas anotadas apenas no caderno ou no rascunho não entram na correção das provas objetivas

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 10/11/2026 às 23:50
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Na hora de concluir o Enem, vale conferir se todas as respostas escolhidas foram passadas para o cartão-resposta. O Inep corrige somente as alternativas efetivamente marcadas nesse documento.

As anotações feitas no caderno de questões servem ao participante durante a prova, mas não substituem o cartão. O mesmo vale para rascunhos: eles não são considerados na correção.

O preenchimento deve ser feito com caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente, seguindo as instruções do próprio cartão. O edital alerta que emendas ou rasuras podem impedir a leitura óptica.

A regra vale nas duas etapas regulares, realizadas em 8 e 15 de novembro de 2026. No segundo domingo, o candidato responderá às questões de Ciências da Natureza e Matemática.

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Caderno ajuda a resolver, cartão registra a resposta

Antes da entrega definitiva, o participante deve conferir o preenchimento e assinar os documentos solicitados. O tempo de prova também inclui a marcação do cartão-resposta e não é ampliado para essa tarefa.

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Resumo

  • no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, somente o cartão-resposta é corrigido nas provas objetivas. Use caneta preta transparente e não deixe respostas apenas no caderno ou no rascunho.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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Localidade:Recife, PE

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