Cartão-resposta do Enem: quais marcações serão corrigidas

Na hora de concluir o Enem, vale conferir se todas as respostas escolhidas foram passadas para o cartão-resposta. O Inep corrige somente as alternativas efetivamente marcadas nesse documento.

As anotações feitas no caderno de questões servem ao participante durante a prova, mas não substituem o cartão. O mesmo vale para rascunhos: eles não são considerados na correção.

O preenchimento deve ser feito com caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente, seguindo as instruções do próprio cartão. O edital alerta que emendas ou rasuras podem impedir a leitura óptica.

A regra vale nas duas etapas regulares, realizadas em 8 e 15 de novembro de 2026. No segundo domingo, o candidato responderá às questões de Ciências da Natureza e Matemática.

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Caderno ajuda a resolver, cartão registra a resposta

Antes da entrega definitiva, o participante deve conferir o preenchimento e assinar os documentos solicitados. O tempo de prova também inclui a marcação do cartão-resposta e não é ampliado para essa tarefa.

Resumo

no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, somente o cartão-resposta é corrigido nas provas objetivas. Use caneta preta transparente e não deixe respostas apenas no caderno ou no rascunho.

Para mais informações, consulte o site do Inep.