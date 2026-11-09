Redação do Enem 2026: o que o corretor exige do aluno na produção textual sobre a valorização do SUS

Estudantes realizaram nesse domingo (8) a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias. O tema da produção textual foi "A valorização do SUS [Sistema Único de Saúde] como direito universal".

De acordo com o professor David Barbosa, que leciona a disciplina de redação no Colégio Madre de Deus, o tema deste ano exigia que o candidato compreendesse o SUS não apenas como um sistema de atendimento médico, mas como um mecanismo de garantia de um direito constitucional universal.

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"O estudante precisava construir uma argumentação consistente sobre a valorização do SUS, demonstrando capacidade de análise crítica, seleção de repertório sociocultural pertinente e defesa de um ponto de vista claro", afirma.

Em termos de competências, o professor explica que os corretores esperavam:

Competência 1: Domínio da norma-padrão da língua portuguesa.

Domínio da norma-padrão da língua portuguesa. Competência 2: Compreensão precisa do tema e dos limites da proposta, estrutura da redação e uso de repertórios produtivos.

Compreensão precisa do tema e dos limites da proposta, estrutura da redação e uso de repertórios produtivos. Competência 3: Organização lógica dos argumentos.

Organização lógica dos argumentos. Competência 4: Uso dos mecanismos linguísticos e a articulação lógica entre as partes do texto.

Uso dos mecanismos linguísticos e a articulação lógica entre as partes do texto. Competência 5: Elaboração de uma proposta de intervenção detalhada e viável.

"Mais do que elogiar o SUS, era necessário problematizar os obstáculos à sua valorização e demonstrar uma reflexão crítica sobre o papel da saúde como direito social", destaca.

Atenção à palavra "valorização"

David destaca que os candidatos deveriam ter cuidado para não tratar o tema de forma genérica — abordando apenas saúde pública, doenças ou medicina. A palavra 'valorização' exigia ir além: "Era necessário discutir como e por que o SUS ainda não é suficientemente valorizado como um direito universal", explica.

"Outro risco era produzir um texto puramente elogioso, apresentando apenas qualidades do sistema. O Enem tradicionalmente demanda uma problematização social. Portanto, era importante identificar causas da desvalorização, como: desinformação da população; preconceito contra serviços públicos; desigualdades regionais; insuficiência de investimentos; dificuldades de acesso", pontua.

Repertórios que poderiam ser utilizados na redação

De acordo com o professor de redação, a produção textual poderia explorar diferentes elementos socioculturais - importantes especialmente para a competência 2. "A Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que reconhece a saúde e o bem-estar como elementos fundamentais para a dignidade humana; dados e exemplos históricos; o Programa Nacional de Imunizações (PNI)", exemplifica.

O professor exemplifica a possibilidade de citar a pandemia de covid-19, que evidenciou a importância dos sistemas públicos, bem como o sociólogo T. H. Marshall e o filósofo Norberto Bobbio, que discutem a efetivação dos direitos sociais. "O ideal seria que esses repertórios fossem conectados diretamente à tese, e não apenas citados de forma decorativa", reforça

"O ideal seria que esses repertórios fossem conectados diretamente à tese, e não apenas citados de forma decorativa", reforça.

Proposta de intervenção "redondinha"

A competência 5 avalia a proposta de intervenção, totalizando até 200 pontos no último parágrafo do texto, por isso os candidatos devem dar uma atenção especial a essa parte do texto. Para alcançar a nota máxima, David afirma que os estudantes precisavam apresentar uma proposta detalhada, viável, relacionada às causas discutidas no desenvolvimento, respeitadora dos direitos humanos.

"A estrutura padrão seria apresentar os cinco elementos tradicionalmente valorizados pelo Enem: agente, ação, modo, finalidade e detalhamento", ressalta.



O professor David Barbosa, que leciona no Colégio Madre de Deus, comentou a prova de redação durante a live do Enem NE10 - Jailton Jr./JC Imagem

O professor também exemplifica: "Agente: Ministério da Saúde. Ação: desenvolver campanhas nacionais de conscientização sobre os serviços oferecidos pelo SUS. Meio: utilização de mídias digitais, emissoras de televisão e escolas públicas. Finalidade: ampliar o conhecimento da população acerca da importância do sistema. Detalhamento: divulgação de dados sobre vacinação, transplantes, distribuição de medicamentos e atendimentos realizados anualmente."

"O principal cuidado era evitar propostas genéricas como 'o governo deve investir mais na saúde'. Sem detalhamento de agente, execução e finalidade, a pontuação da competência 5 seria reduzida", pontua.

O especialista reforça que atender a esses critérios é essencial para alcançar a tão almejada redação com nota acima de 900 pontos. "É essa metodologia que aplicamos na nossa instituição, fazendo com que o aluno desenvolva o conhecimento crítico necessário para tal feito", enfatiza.

Preparação contínua para a redação

A prática constante é fundamental para alcançar uma nota alta na redação. No Colégio Madre de Deus, o processo de aprendizado acontece ao longo de todo o ano letivo com simulados e revisões frequentes.

Na reta final, a instituição prioriza o atendimento individualizado, permitindo que o estudante reescreva partes do texto e aprimore sua argumentação. Tudo isso com o suporte de uma equipe docente focada no desenvolvimento sociocultural, acadêmico e emocional dos alunos.

Segundo Flávia Andrade, analista de desempenho do Colégio Madre de Deus, a instituição cruza o histórico dos simulados do ano com as recorrências do Enem para mapear as maiores dificuldades dos alunos e direcionar o reforço pedagógico. "A partir desse cruzamento de dados, trabalhamos os temas nas revisões e intensificamos ainda mais a atenção àqueles em que identificamos maior dificuldade", pontua.

Como os simulados integram um sistema de ensino de abrangência nacional, a escola compara o rendimento de seus alunos com o de estudantes de todo o país, ajustando diagnósticos e sanando lacunas antes do exame. Para complementar a preparação, o colégio diversifica o corpo docente nas turmas de 3º ano, trazendo professores do 1º e 2º anos para ministrar aulas focadas e disponibilizar materiais exclusivos de revisão baseados nos conteúdos mais cobrados.

Lançamento do Madre Pre College

Alinhado às novas tendências educacionais e de mercado, o Colégio Madre de Deus trará para Pernambuco uma proposta pioneira: o Madre Pre College. Em um novo campus projetado para a 3ª série do Ensino Médio, o programa ultrapassa a preparação tradicional para os exames de admissão.

O foco central está no desenvolvimento da autonomia, liderança, tecnologia e gestão. Dessa forma, os estudantes vivem uma transição mais integrada entre o Ensino Médio e o ambiente universitário, adquirindo ferramentas para lidar com a constante evolução do mercado de trabalho.

Tema da redação do Enem em outros anos

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Próxima prova

No próximo domingo (15), alunos resolvem 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e 45 de Matemática e suas Tecnologias.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pelo exame, mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas para o Enem 2026.



Comentários sobre o 1º dia de prova do Enem 2026

Confira os comentários dos professores do Colégio Madre de Deus sobre as questões e a redação do primeiro dia de prova do Enem 2026.

Comentários sobre o 2º dia de prova do Enem 2026



No próximo domingo (15), professores do Colégio Madre de Deus analisam a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.