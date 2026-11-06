Ensino superior ou curso técnico: qual caminho faz mais sentido para seus objetivos?

Pessoas que estão concluindo o Ensino Médio ou querendo mudar de área se encontram em momentos decisivos de fechamento e início de ciclos. E nesse processo elas tendem a se deparar com um dilema importante para a vida profissional: a melhor estratégia é investir em uma graduação ou em um curso técnico?

De acordo com a diretora acadêmica do Grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo, as opções são caminhos que atendem a diferentes objetivos profissionais e podem se complementar ao longo da carreira.

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Ela explica que os cursos técnicos (formação profissional de nível médio) respondem à necessidade de qualificação profissional em um período mais curto, preparando o estudante para atividades específicas e permitindo uma inserção potencialmente mais rápida no mercado. Já a graduação está voltada para uma formação mais abrangente, desenvolvendo competências científicas, tecnológicas, analíticas e de gestão.

"O importante é compreender que a formação precisa acompanhar as transformações do mundo do trabalho", destaca.

Fatores decisivos na hora de escolher

A diretora acadêmica orienta que, para chegar a uma decisão, os estudantes se questionem onde desejam chegar profissionalmente. "É importante avaliar suas afinidades, o tempo disponível para estudar, as condições financeiras, as oportunidades de trabalho na região e as exigências da profissão escolhida", detalha.

Simone também ressalta que algumas carreiras exigem obrigatoriamente formação superior, enquanto outras oferecem excelentes oportunidades para profissionais de nível técnico. E recomenda que os estudantes analisem a qualidade da instituição, a sua infraestrutura e a conexão com o mercado.



A diretora acadêmica do Grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo, elenca fatores que devem ser considerados na tomada da decisão de curso - Divulgação/UNINASSAU

"Na UNINASSAU, trabalhamos com uma concepção de educação que aproxima o conhecimento acadêmico das experiências profissionais. Essa perspectiva está presente no Sistema de Aprendizagem Ubíqua [aprendizado em qualquer lugar, integrando físico e digital], que integra inovação, tecnologia, metodologias ativas e experiências práticas para promover uma aprendizagem significativa", exemplifica.

Quando optar pelo ensino técnico?

Pessoas que se interessam por uma entrada mais rápida no mercado tendem a optar pelo curso técnico. "O curso técnico possui uma característica importante: a formação direcionada ao exercício de determinadas atividades profissionais, com forte componente prático", explica Simone.

A especialista afirma que as empresas procuram profissionais capazes de responder às necessidades concretas de suas operações. "Em setores como saúde, indústria, logística, manutenção, tecnologia e serviços especializados, a formação técnica tem grande relevância, especialmente em funções que exigem conhecimentos operacionais específicos", exemplifica.

Quando escolher a graduação?

A diretora acadêmica lembra que a graduação amplia o repertório de conhecimentos e desenvolve competências relacionadas à pesquisa, à inovação, à resolução de problemas complexos e à tomada de decisões. Então, perfis e profissões voltadas para pesquisa, por exemplo, tendem a exigir ensino superior.

Simone reforça que, além do diploma superior ser requisito para assumir determinadas funções e responsabilidades, o crescimento profissional depende da experiência, dos resultados e da atualização permanente. Profissões regulamentadas e para determinadas atividades de planejamento, análise e gestão também tendem a exigir essa certificação.

Outro fator importante é a possibilidade de ingressar em uma pós-graduação. De acordo com a diretora acadêmica, especializar-se permite aprofundar os conhecimentos adquiridos na graduação e desenvolver habilidades relacionadas à liderança, à gestão de pessoas, à inovação e à tomada de decisões.

"Naturalmente, o diploma, isoladamente, não garante uma promoção ou remuneração mais elevada. A experiência e o desempenho profissional também são determinantes. O diferencial está na capacidade de transformar conhecimento em resultados. É por isso que defendemos uma formação acadêmica conectada à realidade das organizações e às mudanças da sociedade", acrescenta.

Uma terceira opção: as graduações tecnológicas

Simone elenca uma terceira possibilidade para quem está num momento decisivo da vida profissional: os cursos superiores de tecnologia, conhecidos como graduações tecnológicas. "Eles oferecem uma formação superior direcionada a áreas profissionais específicas, geralmente com duração menor que a de muitos bacharelados, e conferem diploma de graduação", explica.

Entre os destaques desse tipo de formação estão: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Gestão de Recursos Humanos e Marketing.

Essa alternativa permite, inclusive, o ingresso em programas de pós-graduação, observados os requisitos de cada instituição.

Vale a pena combinar o ensino técnico e o superior?

Não é incomum que estudantes façam um curso técnico para ingressar rapidamente no mercado e depois usem essa bagagem para cursar o ensino superior. Na avaliação de Simone, a combinação é bastante interessante, já que a pessoa que inicia por um curso técnico tem a oportunidade de conhecer a realidade da profissão, desenvolver habilidades práticas e adquirir experiência. "Ao ingressar posteriormente na graduação, leva consigo uma vivência que pode enriquecer sua aprendizagem", complementa.

Ela afirma que também existem profissionais graduados que procuram cursos técnicos para desenvolver competências específicas ou atuar em novos segmentos. A especialista destaca que a educação contemporânea precisa oferecer diferentes possibilidades de formação, respeitando o momento de vida e os projetos de cada pessoa.

A recomendação da especialista é sustentada pelos dados do mercado: segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 75% dos empresários consideram os cursos técnicos mais alinhados às necessidades do setor produtivo. Ao mesmo tempo, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que ter um diploma de graduação reduz o desemprego para a faixa de 3,7% e pode elevar a renda média do profissional em mais de 80%.

Entre as áreas com maior taxa de absorção no ensino técnico e superior, Simone destaca:

Saúde: o técnico em Enfermagem e a graduação em Enfermagem, que possuem atribuições e responsabilidades distintas.

o técnico em Enfermagem e a graduação em Enfermagem, que possuem atribuições e responsabilidades distintas. Tecnologia: cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas e Informática, além de graduações como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação e Engenharia de Software.

cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas e Informática, além de graduações como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação e Engenharia de Software. Área industrial: formações técnicas em Eletrotécnica, Mecânica e Automação Industrial, que dialogam com cursos superiores de Engenharia.

formações técnicas em Eletrotécnica, Mecânica e Automação Industrial, que dialogam com cursos superiores de Engenharia. Gestão e Negócios: formações técnicas e graduações nas áreas de Logística, Administração e Segurança do Trabalho.

A especialista ressalta que a taxa de empregabilidade varia conforme a região, a demanda das empresas e o perfil do candidato. Além desses fatores, devem ser consideradas as perspectivas de crescimento de cada profissão.

Como a UNINASSAU prepara os alunos para as demandas do mercado de trabalho

Para o Grupo Ser Educacional (mantenedor da UNINASSAU), o cerne da educação é a aprendizagem contínua, a inovação e a hiperpersonalização da formação. "Cada estudante possui objetivos, experiências e ritmos próprios. Nosso papel é oferecer oportunidades para que desenvolva suas competências e construa uma trajetória profissional com autonomia, conhecimento e capacidade de transformação", pontua Simone.

O grupo valoriza a formação por competências, o uso de laboratórios, a resolução de problemas reais e a aproximação dos estudantes com empresas e profissionais de diferentes setores. Seu Núcleo de Trabalhabilidade coloca os alunos no mercado de trabalho e promove essa inserção desde os primeiros anos.

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"Atividades como o projeto Ser Experience, que proporciona experiências imersivas, e iniciativas como a Feira de Trabalhabilidade, Negócios e Inovação fortalecem essa conexão", acrescenta. A instituição também investe em empreendedorismo, inteligência artificial e tecnologias educacionais, preparando os estudantes para profissões em transformação.

A UNINASSAU oferta diversos cursos técnicos, de graduação, pós-graduação e profissionalizantes. As modalidades (presencial, semipresencial e EAD) devem ser consultadas.

"O importante é começar com planejamento e compreender que nenhuma formação encerra o processo de aprendizagem. O profissional que deseja crescer precisa continuar estudando, desenvolvendo competências e acompanhando as transformações de sua área", finaliza Simone.

