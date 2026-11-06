ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: três últimos candidatos devem sair juntos?

Participantes que permanecerem por último na sala só poderão deixar o ambiente juntos, depois da assinatura da ata.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 06/11/2026 às 19:35
Imagem de Dragos Condrea no Magnific
Enem 2026: coesão conecta as ideias da redação FOTO: Imagem de Dragos Condrea no Magnific

Os três últimos participantes presentes em uma sala do Enem 2026 não poderão sair separadamente. Eles deverão aguardar e deixar o ambiente juntos após assinar a Ata de Sala.

A regra está no edital do exame e vale para as salas comuns. O documento apresenta exceção para as salas de atendimento especializado.

Na prática, quem estiver entre os últimos precisa esperar os outros dois concluírem os procedimentos finais. A saída acontece somente depois da assinatura da ata, seguindo as determinações do chefe de sala.

Essa orientação será aplicada nos dois dias do Enem 2026, marcados para 8 e 15 de novembro na aplicação regular. O estudante deve considerar a possibilidade ao organizar o tempo de prova.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que acontece no encerramento da prova?

Os participantes devem entregar o cartão-resposta e, no primeiro dia, a folha de redação. Quem estiver autorizado a levar o caderno de questões precisa respeitar a regra dos 30 minutos finais.

Os três últimos permanecem até que os procedimentos sejam concluídos. Depois da assinatura da Ata de Sala, eles deixam o ambiente ao mesmo tempo.

Leia Também

Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Últimos candidatos: os três saem juntos.
  • Antes da saída: é preciso assinar a Ata de Sala.
  • Exceção: salas de atendimento especializado.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.