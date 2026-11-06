Enem 2026: três últimos candidatos devem sair juntos?

Os três últimos participantes presentes em uma sala do Enem 2026 não poderão sair separadamente. Eles deverão aguardar e deixar o ambiente juntos após assinar a Ata de Sala.

A regra está no edital do exame e vale para as salas comuns. O documento apresenta exceção para as salas de atendimento especializado.

Na prática, quem estiver entre os últimos precisa esperar os outros dois concluírem os procedimentos finais. A saída acontece somente depois da assinatura da ata, seguindo as determinações do chefe de sala.

Essa orientação será aplicada nos dois dias do Enem 2026, marcados para 8 e 15 de novembro na aplicação regular. O estudante deve considerar a possibilidade ao organizar o tempo de prova.

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Os participantes devem entregar o cartão-resposta e, no primeiro dia, a folha de redação. Quem estiver autorizado a levar o caderno de questões precisa respeitar a regra dos 30 minutos finais.

Os três últimos permanecem até que os procedimentos sejam concluídos. Depois da assinatura da Ata de Sala, eles deixam o ambiente ao mesmo tempo.

Resumo

Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.



Últimos candidatos: os três saem juntos.



Antes da saída: é preciso assinar a Ata de Sala.



Exceção: salas de atendimento especializado.

Para mais informações, consulte o site do Inep.