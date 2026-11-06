ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: torque e equilíbrio estão na prova de física

Matriz inclui momento de uma força e condições de equilíbrio estático de pontos materiais e corpos rígidos.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 06/11/2026 às 20:22
Imagem de pikisuperstar no Magnific
Enem 2026: torque e equilíbrio estão na prova de física FOTO: Imagem de pikisuperstar no Magnific

O efeito de uma força capaz de provocar rotação integra o conteúdo de Física do Enem 2026. Esse conceito aparece na matriz como momento de uma força, também chamado de torque.

O documento inclui ainda as condições de equilíbrio estático de um ponto material e de corpos rígidos. A revisão pode relacionar a intensidade da força ao ponto em que ela é aplicada.

Força de atrito, peso, normal de contato e tração estão no mesmo bloco. Diagramas de forças ajudam a visualizar quais ações estão presentes e como elas se combinam.

Física faz parte de Ciências da Natureza, aplicada no segundo dia. O Enem 2026 terá provas regulares em 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como organizar o estudo de equilíbrio?

O estudante pode identificar as forças que atuam no corpo, observar seus sentidos e verificar se há tendência de deslocamento ou rotação. Depois, pode relacionar essas informações às condições de equilíbrio.

A matriz apresenta os conhecimentos esperados, mas não antecipa modelos de questão. Também não indica quais tópicos aparecerão com maior frequência.

Leia Também

Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Ciências da Natureza.
  • Conteúdo: torque e equilíbrio estático.
  • Também revisar: forças, diagramas e corpos rígidos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 física regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.