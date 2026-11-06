Enem 2026: torque e equilíbrio estão na prova de física

O efeito de uma força capaz de provocar rotação integra o conteúdo de Física do Enem 2026. Esse conceito aparece na matriz como momento de uma força, também chamado de torque.

O documento inclui ainda as condições de equilíbrio estático de um ponto material e de corpos rígidos. A revisão pode relacionar a intensidade da força ao ponto em que ela é aplicada.

Força de atrito, peso, normal de contato e tração estão no mesmo bloco. Diagramas de forças ajudam a visualizar quais ações estão presentes e como elas se combinam.

Física faz parte de Ciências da Natureza, aplicada no segundo dia. O Enem 2026 terá provas regulares em 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como organizar o estudo de equilíbrio?

O estudante pode identificar as forças que atuam no corpo, observar seus sentidos e verificar se há tendência de deslocamento ou rotação. Depois, pode relacionar essas informações às condições de equilíbrio.

A matriz apresenta os conhecimentos esperados, mas não antecipa modelos de questão. Também não indica quais tópicos aparecerão com maior frequência.

Resumo

Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Ciências da Natureza.



Conteúdo: torque e equilíbrio estático.



Também revisar: forças, diagramas e corpos rígidos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.