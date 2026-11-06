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ENEM 2026

Enem 2026: o que revisar sobre geopolítica em Humanas

Imperialismo, Guerras Mundiais, Guerra Fria e reorganização internacional integram a matriz do exame.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 06/11/2026 às 20:46
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Geopolítica no Enem 2026 envolve compreender disputas de poder, territórios e transformações na ordem internacional. O conteúdo percorre acontecimentos dos séculos XIX, XX e XXI.

A matriz inclui imperialismo, ocupação da Ásia e da África, Guerras Mundiais e Guerra Fria. Esses processos devem ser relacionados aos interesses políticos e econômicos dos diferentes atores.

O documento também cita conflitos político-culturais depois da Guerra Fria, reorganização política internacional e organismos multilaterais. Sistemas totalitários e ditaduras na América Latina aparecem no mesmo bloco de revisão.

Ciências Humanas será aplicada no primeiro domingo. As provas regulares do Enem 2026 ocorrerão em 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como conectar os acontecimentos?

O estudante pode observar causas, alianças, disputas territoriais e consequências sociais e políticas. Também deve analisar como o fim de um conflito ou sistema altera as relações entre países e instituições.

A matriz não informa quais eventos terão maior presença na prova. Seu papel é indicar os conteúdos e as relações históricas que orientam a preparação.

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Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Ciências Humanas.
  • Revisão: imperialismo, guerras e Guerra Fria.
  • Também estudar: pós-Guerra Fria e organismos multilaterais.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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