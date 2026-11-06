Enem 2026: o que revisar sobre geopolítica em Humanas

Geopolítica no Enem 2026 envolve compreender disputas de poder, territórios e transformações na ordem internacional. O conteúdo percorre acontecimentos dos séculos XIX, XX e XXI.
A matriz inclui imperialismo, ocupação da Ásia e da África, Guerras Mundiais e Guerra Fria. Esses processos devem ser relacionados aos interesses políticos e econômicos dos diferentes atores.
O documento também cita conflitos político-culturais depois da Guerra Fria, reorganização política internacional e organismos multilaterais. Sistemas totalitários e ditaduras na América Latina aparecem no mesmo bloco de revisão.
Ciências Humanas será aplicada no primeiro domingo. As provas regulares do Enem 2026 ocorrerão em 8 e 15 de novembro.
Como calcular a nota do Enem com peso?
Como conectar os acontecimentos?
O estudante pode observar causas, alianças, disputas territoriais e consequências sociais e políticas. Também deve analisar como o fim de um conflito ou sistema altera as relações entre países e instituições.
A matriz não informa quais eventos terão maior presença na prova. Seu papel é indicar os conteúdos e as relações históricas que orientam a preparação.
Resumo
- Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Área: Ciências Humanas.
- Revisão: imperialismo, guerras e Guerra Fria.
- Também estudar: pós-Guerra Fria e organismos multilaterais.
Para mais informações, consulte o site do Inep.