Enem 2026: fermentação faz parte do conteúdo de química

Fermentação está entre os conteúdos de Química previstos para o Enem 2026. O tema aparece na parte da matriz dedicada aos compostos de carbono.

O roteiro oficial reúne características gerais dos compostos orgânicos e suas principais funções. Também inclui estrutura e propriedades de hidrocarbonetos e de compostos oxigenados e nitrogenados.

Macromoléculas naturais e sintéticas, polímeros, amido, glicogênio, celulose, óleos, gorduras, proteínas e enzimas completam esse conjunto. Assim, a revisão pode ligar a fermentação às transformações e aos materiais orgânicos envolvidos.

Química integra Ciências da Natureza, área do segundo domingo. A aplicação regular do Enem 2026 será realizada em 8 e 15 de novembro.

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O que relacionar à fermentação?

O estudante pode revisar as substâncias envolvidas, os produtos formados e o papel dos processos biológicos e químicos. Também é útil compreender as propriedades das funções orgânicas associadas.

A matriz delimita os conteúdos, mas não informa se fermentação estará na prova nem como seria abordada. O documento deve orientar uma preparação ampla.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Ciências da Natureza.



Conteúdo: fermentação e compostos de carbono.



Conexões: funções orgânicas, proteínas, enzimas e macromoléculas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.