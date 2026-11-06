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Enem 2026: como revisar escalas e unidades de medida

Conteúdo faz parte dos conhecimentos geométricos e aparece ao lado de comprimentos, áreas, volumes e semelhança.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 06/11/2026 às 20:08
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Enem 2026: como revisar escalas e unidades de medida FOTO: Imagem de Magnific

Escalas e unidades de medida fazem parte do roteiro de Matemática para o Enem 2026. A revisão exige atenção à relação entre a representação e o tamanho real de uma grandeza.

A matriz inclui grandezas, unidades e escalas entre os conhecimentos geométricos. Comprimentos, áreas, volumes, ângulos e posições de retas aparecem no mesmo bloco.

O documento do Inep também cita figuras planas e espaciais, simetrias, congruência e semelhança de triângulos, além do Teorema de Tales. Esses tópicos ajudam a compreender proporções em diferentes representações.

Matemática será aplicada no segundo domingo. As datas regulares do Enem 2026 são 8 e 15 de novembro.

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Antes de calcular, o candidato deve identificar as unidades utilizadas e verificar se precisam ser convertidas. Depois, pode relacionar a medida apresentada à dimensão real, preservando a proporção indicada.

A matriz não prevê quais situações serão usadas nas questões nem informa a frequência do conteúdo. Ela funciona como um guia para organizar a preparação.

Resumo

  • Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Matemática.
  • Conteúdo: grandezas, unidades de medida e escalas.
  • Conexões: comprimentos, áreas, volumes, proporção e semelhança.

Mais informações no site do Inep

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