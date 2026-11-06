Enem 2026: como fazer a proposta de intervenção da redação

A proposta de intervenção não deve aparecer como uma solução genérica encaixada apenas no final da redação. Ela precisa responder ao problema discutido e manter ligação com os argumentos desenvolvidos pelo candidato.

A Cartilha do Participante de 2025 orienta que a proposta apresente uma ação voltada ao enfrentamento da questão. Também deve indicar os agentes sociais responsáveis pela execução e explicar como a iniciativa será colocada em prática.

O detalhamento é valorizado na competência V. Para alcançar os níveis mais altos, a intervenção deve estar relacionada ao tema, articulada à discussão e desenvolvida com clareza.

A redação será aplicada no primeiro domingo do Enem 2026. As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro, e a proposta precisa respeitar os direitos humanos.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Quais perguntas ajudam a montar a intervenção?



O estudante pode conferir quem realizará a ação, o que será feito, de que maneira e com qual objetivo. As respostas devem combinar com a tese e com as causas ou consequências trabalhadas no texto.

A cartilha informa que uma intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto recebe avaliação menor. Se não houver proposta, ou se ela não tiver ligação com o tema ou o assunto, a competência V recebe zero.

Resumo

Enem regular: 8 e 15 de novembro de 2026.



Inclua: agente, ação, modo de execução e detalhamento.



Coerência: a solução deve dialogar com os argumentos.



Regra: respeitar os direitos humanos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.