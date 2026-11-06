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ENEM 2026

Enem 2026: candidato pode passar por detector de metais?

Edital prevê revista eletrônica a qualquer momento nos locais de prova; participante deve seguir as orientações da equipe.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 06/11/2026 às 19:22
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

O participante do Enem 2026 poderá ser submetido ao detector de metais no local de prova. O procedimento pode ocorrer a qualquer momento durante a aplicação.

A revista eletrônica está prevista no edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato deve atender à solicitação da equipe e seguir as instruções dadas no local.

Objetos e materiais necessários para atendimentos específicos também podem passar por vistoria. A conferência faz parte das regras adotadas para garantir o cumprimento das normas do exame.

O procedimento poderá ser realizado nos dois domingos da aplicação regular, em 8 e 15 de novembro de 2026. Antes de entrar na sala, equipamentos eletrônicos e outros itens proibidos fora do envelope devem ser guardados conforme a orientação dos fiscais.

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Quando a revista eletrônica pode ocorrer?

O edital não restringe a revista a um único momento. A expressão usada é “a qualquer momento”, o que permite a realização do procedimento durante a permanência do participante no local.

Para evitar problemas, o estudante deve levar apenas o necessário, guardar corretamente os objetos e obedecer às determinações da equipe de aplicação.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Procedimento: revista eletrônica com detector de metais.
  • Momento: pode ocorrer a qualquer hora no local de prova.
  • Orientação: siga as instruções da equipe de aplicação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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