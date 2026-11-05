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Enem 2026: trigonometria está na prova de matemática?

Relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas integram os conhecimentos algébricos da matriz.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/11/2026 às 22:43
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Enem 2026: trigonometria está na prova de matemática? FOTO: Imagem de Magnific

Trigonometria faz parte do conteúdo previsto para a prova de Matemática do Enem 2026. A matriz inclui relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas.

O assunto aparece entre os conhecimentos algébricos, ao lado de gráficos, funções, equações e inequações. Isso permite relacionar expressões matemáticas às suas representações e ao comportamento das grandezas.

Plano cartesiano, retas, circunferências, paralelismo e perpendicularidade também aparecem no conjunto algébrico-geométrico. Esses conteúdos ajudam a conectar a trigonometria à leitura de figuras e gráficos.

Matemática será aplicada no segundo dia da edição regular. As provas do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro.

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O estudante pode retomar as relações do ciclo, a leitura de ângulos e a representação das funções. Também é útil observar como valores e gráficos mudam conforme a variável apresentada.

A matriz do Inep não diz quantas questões terão esse conteúdo nem aponta os assuntos mais frequentes. O documento funciona como guia de preparação, sem prever a prova.

Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Matemática.
  • Conteúdo: ciclo e funções trigonométricas.
  • Conexões: gráficos, plano cartesiano, retas e circunferências.

Mais informações no site do Inep

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