Enem 2026: pode usar o banheiro depois de terminar a prova?

O participante que terminar o Enem 2026 e deixar a sala em definitivo não poderá usar o banheiro do local de aplicação. A ida deve ocorrer antes da entrega final dos materiais e da saída.

A regra consta no edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Durante a aplicação, o candidato pode solicitar a ida ao banheiro e deve seguir as orientações da equipe de fiscalização.

Depois que entregar o cartão-resposta e a folha de redação e encerrar sua participação, porém, não será permitido voltar ao banheiro do local. Por isso, quem sentir necessidade deve avisar ao fiscal antes de concluir a prova e sair definitivamente.

O procedimento vale nos dois domingos da aplicação regular, marcados para 8 e 15 de novembro de 2026. A regra faz parte das orientações de permanência e saída do ambiente do exame.

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O que fazer antes de entregar a prova?

Além de avaliar se precisa ir ao banheiro, o participante deve conferir as marcações e assinaturas exigidas. O cartão-resposta e a folha de redação precisam ser entregues ao chefe de sala.

A saída definitiva não pode ocorrer antes de completadas duas horas desde o início. Quem permanecer até os 30 minutos finais poderá levar o caderno de questões e a folha de rascunho, conforme o edital.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Banheiro: solicite antes de encerrar a prova.



Após a saída definitiva: o uso não é permitido no local.



Entrega: cartão-resposta e folha de redação ficam com a equipe.

Para mais informações, consulte o site do Inep.