Enem 2026: o que fazer se o caderno tiver defeito?

O caderno de questões do Enem 2026 deve ser conferido assim que a equipe autorizar o procedimento. Se houver falta de questões ou um defeito gráfico que dificulte a leitura, o participante precisa avisar ao chefe de sala.

O edital orienta a verificar se o material contém a quantidade de questões indicada no cartão-resposta. Também devem ser observadas falhas de impressão que tornem impossível resolver alguma parte da prova.

A comunicação deve ocorrer no momento da conferência para que a equipe tome as providências cabíveis. O candidato não deve tentar corrigir o material por conta própria nem destacar páginas do caderno.

Essa atenção será necessária nos dois dias da aplicação regular do Enem 2026, em 8 e 15 de novembro. Antes de começar, também é preciso ler as instruções presentes na capa e nos demais documentos.

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Quais dados devem ser conferidos?

Além da quantidade de questões e da qualidade da impressão, o participante deve observar a cor da capa. Essa informação precisa ser marcada no cartão-resposta, e a frase indicada no caderno deve ser transcrita.

O cartão-resposta não será substituído se o participante cometer um procedimento indevido. A leitura cuidadosa das instruções, portanto, ajuda a evitar problemas antes do início da resolução.

Resumo

Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.



Conferência: número de questões e qualidade da impressão.



Problema: avise imediatamente ao chefe de sala.



Não faça: não destaque páginas nem altere o material.

Para mais informações, consulte o site do Inep.