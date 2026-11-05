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Enem 2026: o que estudar sobre quantidade de movimento

Matriz de Física inclui momento linear, impulso, forças internas e externas e conservação da quantidade de movimento.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/11/2026 às 22:53
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Enem 2026: o que estudar sobre quantidade de movimento FOTO: Imagem de rawpixel.com no Magnific

Quantidade de movimento é um dos pontos da revisão de Física para o Enem 2026. O conteúdo relaciona massa e movimento e também aparece com o nome de momento linear.

A matriz prevê o estudo da força e da variação da quantidade de movimento. Também inclui forças externas e internas, centro de massa e a ideia de ponto material.

A lei da conservação da quantidade de movimento e o teorema do impulso completam esse bloco. Na preparação, é importante perceber como uma interação pode modificar o movimento e em quais condições uma grandeza é conservada.

Física integra Ciências da Natureza, aplicada no segundo domingo. A edição regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro.

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Como organizar a revisão do conteúdo?

O candidato pode começar pela relação entre massa e velocidade, avançar para a ação de forças e depois estudar impulso e conservação. Diagramas ajudam a identificar as forças que atuam em cada situação.

A matriz também liga esse conteúdo às leis de Newton, ao equilíbrio e ao movimento. Ela não antecipa o formato das questões nem estabelece frequência de cobrança.

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Resumo

  • Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Ciências da Natureza.
  • Conteúdo: quantidade de movimento ou momento linear.
  • Também revisar: impulso, forças e conservação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 física regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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