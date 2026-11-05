ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: modernização da agricultura está em Humanas

Conteúdo se conecta a agronegócio, agricultura familiar, trabalho no campo, lutas sociais e relação campo-cidade.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/11/2026 às 23:15
Imagem de magnific
Enem 2026: modernização da agricultura está em Humanas FOTO: Imagem de magnific

As transformações no espaço rural fazem parte da revisão de Ciências Humanas para o Enem 2026. A matriz inclui a modernização da agricultura e sua relação com estruturas agrárias tradicionais.

O documento também reúne agronegócio, agricultura familiar, trabalhadores assalariados e lutas sociais no campo. Esses pontos permitem observar diferentes formas de produção e de organização do trabalho rural.

A relação entre campo e cidade completa o bloco, ao lado da produção e transformação dos espaços agrários. Impactos ambientais das atividades econômicas e uso de recursos naturais aparecem logo em seguida na matriz.

Ciências Humanas será aplicada no primeiro dia. As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Quais relações ajudam a estudar o tema?

O estudante pode comparar modelos de produção, condições de trabalho e efeitos da modernização sobre o espaço. Também deve observar como atividades rurais se ligam às cidades, à economia e ao ambiente.

A matriz orienta conteúdos e competências, mas não prevê questões nem indica quais assuntos serão mais frequentes. Seu uso deve servir para organizar uma revisão ampla.

Leia Também

Resumo

  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Ciências Humanas.
  • Conteúdo: modernização agrícola e estruturas agrárias.
  • Conexões: trabalho, agricultura familiar, agronegócio e ambiente.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

ciências humanas Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.