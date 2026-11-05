Enem 2026: modernização da agricultura está em Humanas

As transformações no espaço rural fazem parte da revisão de Ciências Humanas para o Enem 2026. A matriz inclui a modernização da agricultura e sua relação com estruturas agrárias tradicionais.

O documento também reúne agronegócio, agricultura familiar, trabalhadores assalariados e lutas sociais no campo. Esses pontos permitem observar diferentes formas de produção e de organização do trabalho rural.

A relação entre campo e cidade completa o bloco, ao lado da produção e transformação dos espaços agrários. Impactos ambientais das atividades econômicas e uso de recursos naturais aparecem logo em seguida na matriz.

Ciências Humanas será aplicada no primeiro dia. As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Quais relações ajudam a estudar o tema?

O estudante pode comparar modelos de produção, condições de trabalho e efeitos da modernização sobre o espaço. Também deve observar como atividades rurais se ligam às cidades, à economia e ao ambiente.

A matriz orienta conteúdos e competências, mas não prevê questões nem indica quais assuntos serão mais frequentes. Seu uso deve servir para organizar uma revisão ampla.

Resumo

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Ciências Humanas.



Conteúdo: modernização agrícola e estruturas agrárias.



Conexões: trabalho, agricultura familiar, agronegócio e ambiente.

Para mais informações, consulte o site do Inep.