Enem 2026: copiar textos de apoio prejudica a redação?

Os textos motivadores ajudam a compreender o tema da redação, mas não devem ser simplesmente reproduzidos. Trechos copiados são desconsiderados na avaliação da quantidade mínima de linhas.

A Cartilha do Participante de 2025 informa que apenas as linhas produzidas pelo próprio candidato entram nessa contagem. A regra alcança cópias da prova de redação e também do caderno de questões.

Uma linha pode ser considerada cópia mesmo quando apenas parte dela reproduz um trecho dos materiais. Além do efeito na contagem, depender dos argumentos da coletânea pode limitar o desenvolvimento do ponto de vista.

A redação será aplicada no primeiro domingo do Enem 2026. As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro, e a orientação é usar a coletânea como ponto de partida para uma produção autoral.

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Como aproveitar os textos motivadores sem copiar?

O estudante pode identificar as ideias centrais, relacioná-las ao tema e desenvolver o próprio raciocínio. Conhecimentos construídos ao longo da formação devem ser usados para ampliar a discussão.

Paráfrase não é apenas trocar algumas palavras. O candidato precisa demonstrar compreensão, selecionar informações relevantes e articulá-las à tese e aos argumentos do texto.

Resumo

Enem regular: 8 e 15 de novembro de 2026.



Cópia: linhas reproduzidas não entram na contagem mínima.



Materiais: regra vale para a proposta e o caderno de questões.



Orientação: use as ideias para construir argumentação própria.

Para mais informações, consulte o site do Inep.