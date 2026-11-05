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ENEM 2026

Enem 2026: células-tronco e clonagem estão em biologia

Matriz inclui DNA recombinante, aplicações da biotecnologia, identificação de indivíduos e questões éticas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/11/2026 às 23:06
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Enem 2026: células-tronco e clonagem estão em biologia FOTO: Imagem de kjpargeter no Magnific

Células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante fazem parte do conteúdo de Biologia previsto para o Enem 2026. Os temas aparecem ligados à biotecnologia e ao estudo das células.

A matriz inclui codificação da informação genética, síntese de proteínas e diferenciação celular. Essas bases ajudam a compreender como tecnologias podem atuar sobre processos biológicos.

O documento do Inep também cita aplicações na produção de alimentos, medicamentos e componentes biológicos. Tecnologias de DNA relacionadas à pesquisa científica, à determinação de paternidade, à investigação criminal e à identificação de pessoas integram o roteiro.

Biologia estará na prova de Ciências da Natureza, no segundo dia. O Enem 2026 terá aplicação regular em 8 e 15 de novembro.

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A ética também entra no conteúdo?

Sim. A matriz menciona aspectos éticos do desenvolvimento biotecnológico e a relação entre biotecnologia e sustentabilidade. A revisão, portanto, não fica restrita ao funcionamento das técnicas.

O candidato deve compreender conceitos e avaliar aplicações e consequências. A matriz, porém, não prevê qual tecnologia aparecerá na prova nem aponta um tema obrigatório.

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Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Ciências da Natureza.
  • Conteúdos: células-tronco, clonagem e DNA recombinante.
  • Abordagem: aplicações, identificação, ética e sustentabilidade.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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biologia Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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