Estratégia para o ENEM: como o Colégio Madre de Deus prepara os estudantes nesta reta final

Falta menos de uma semana para estudantes de todo o país realizarem o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Neste domingo (8), serão aplicadas as provas de Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Agora nesta reta final, a fase decisiva e o clima de expectativa aumenta entre os feras. Por isso, traçar um plano estratégico e atento ao próprio ritmo pode ditar como será o próprio desempenho durante a prova.

No Colégio Madre de Deus, esse acompanhamento é feito de perto, levando em conta a trajetória do aluno ao longo de todo o ano: a escola cruza os resultados dos simulados realizados durante o ano com o levantamento dos assuntos mais recorrentes no Enem. O objetivo é identificar os conteúdos em que os alunos apresentam maior dificuldade e direcionar o reforço pedagógico.



“A partir desse cruzamento de dados, trabalhamos os temas nas revisões e intensificamos ainda mais a atenção àqueles em que identificamos maior dificuldade”, explica Flávia Andrade, Analista de Desempenho do Colégio Madre de Deus.

Simulados e a importância da prática



Imagem ilustra adolescente fazendo prova - iStock

Os benefícios de realizar simulados ao longo do ano são muitos - além de fixar melhor a matéria, o aluno também ganha prática com o modelo de prova, que exige atenção aos textos, ao tempo e também ao gabarito.

No Madre de Deus, os simulados aplicados fazem parte de um sistema de ensino com abrangência nacional, o que permite comparar o desempenho dos estudantes com resultados de alunos de diferentes regiões do país. Essa análise amplia o diagnóstico e ajuda a identificar lacunas de aprendizagem que precisam ser trabalhadas antes da prova.

Outro ponto é a revisão. Como o ENEM se debruça sobre todo o conteúdo do Ensino Médio, os feras também devem dar atenção ao que foi estudado durante o primeiro e segundo ano da escola. Na escola, docentes que acompanham as outras turmas preparam fichas de revisão e abordam os conteúdos mais cobrados no exame.

Preparação física e emocional

Nesta reta final para o ENEM, o preparo emocional e psicológico torna-se ainda mais importante, influenciando diretamente em como o estudante lida com o momento da aplicação do exame.

A Analista de Desempenho destaca a importância de manter uma programação organizada. "A preparação para o Enem não se resume aos últimos dias. É resultado de um trabalho construído ao longo de todo o Ensino Médio, e as revisões finais funcionam como uma oportunidade de consolidar conhecimentos, esclarecer dúvidas e chegar à prova com mais segurança", defende Flávia Andrade. "Também é importante evitar mudanças bruscas de rotina, respeitar os períodos de descanso e não tentar aprender todo o conteúdo de uma só vez".

Madre Pre College

A educação tem passado por transformações e, cada dia mais, tem influenciado no mercado de trabalho e nos profissionais do futuro. Pensando nisso o Colégio Madre de Deus apresenta, para 2027, o Madre Pre College - uma proposta educacional exclusiva em Pernambuco.

O projeto conta com um novo campus voltado para os estudantes da terceira série do Ensino Médio, que terá em sua infraestrutura diversos diferenciais: ambientes de estudo projetados de acordo com cada disciplina, lounges e áreas de descompressão, academia, entre outros.

A proposta é promover um espaço em que os estudantes possam desenvolver competências que têm sido exigidas no mercado do trabalho: gestão, empreendedorismo, tecnologia, autonomia, liderança, comunicação e capacidade de adaptação.

