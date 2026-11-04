Enem 2026: quando é permitido levar o caderno de questões?

Quem quiser levar o caderno de questões do Enem 2026 para casa terá de permanecer na sala até os 30 minutos finais da prova. Antes desse período, o material não pode sair do local de aplicação.

O edital permite que o participante deixe definitivamente a sala com o caderno e a folha de rascunho apenas nessa etapa final. O cartão-resposta e a folha de redação devem ser entregues ao chefe de sala em qualquer situação.

A saída definitiva também não pode ocorrer antes de completadas duas horas desde o início do exame. Assim, são duas regras diferentes: o candidato pode deixar a sala depois desse período mínimo, mas só poderá levar o caderno quando faltarem 30 minutos para o fim.

Os procedimentos serão adotados nos dois domingos da aplicação regular, marcada para 8 e 15 de novembro de 2026. No primeiro dia, a prova termina às 19h; no segundo, às 18h30, sempre pelo horário de Brasília.

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O que deve ser entregue antes da saída?

O cartão-resposta e a folha de redação são materiais de aplicação e precisam ficar com a equipe. O participante não pode sair da sala levando esses documentos, ainda que tenha concluído as respostas.

O caderno também não pode ter páginas ou partes destacadas. A regra do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) permite levar o material inteiro somente no período autorizado.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Caderno de questões: só pode sair nos 30 minutos finais.



Saída definitiva: apenas depois de duas horas do início.



Entrega obrigatória: cartão-resposta e folha de redação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.