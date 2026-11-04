Enem 2026: propriedades dos materiais estão em química

Por que materiais diferentes são usados para finalidades diferentes? Essa relação entre propriedade e uso faz parte do conteúdo de Química previsto para o Enem 2026.

A matriz reúne propriedades dos materiais, estados físicos e mudanças de estado. Também inclui tipos de misturas e os métodos empregados para separar seus componentes.

O roteiro oficial avança para a classificação e as características gerais das substâncias químicas. Metais, ligas metálicas, ferro, cobre, alumínio e ligações metálicas aparecem no mesmo bloco de estudo.

Química estará na prova de Ciências da Natureza, aplicada no segundo domingo. A edição regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como ligar propriedades e usos?

A preparação pode relacionar as características observadas em um material à escolha feita para determinada utilização. Também é importante diferenciar substâncias e misturas e reconhecer como os componentes podem ser separados.

A matriz publicada em abril de 2026 delimita o conteúdo, mas não prevê o formato das questões. Por isso, a revisão deve buscar compreensão, sem apostar em um exemplo específico.

Resumo

Enem regular: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Ciências da Natureza.



Conteúdos: propriedades, estados físicos e mudanças de estado.



Outros pontos: misturas, separação, substâncias, metais e ligas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.