ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: propriedades dos materiais estão em química

Estados físicos, mudanças de estado, misturas, substâncias e ligas metálicas fazem parte do conteúdo indicado pelo Inep.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 04/11/2026 às 22:35
Imagem de Magnific
Enem 2026: propriedades dos materiais estão em química FOTO: Imagem de Magnific

Por que materiais diferentes são usados para finalidades diferentes? Essa relação entre propriedade e uso faz parte do conteúdo de Química previsto para o Enem 2026.

A matriz reúne propriedades dos materiais, estados físicos e mudanças de estado. Também inclui tipos de misturas e os métodos empregados para separar seus componentes.

O roteiro oficial avança para a classificação e as características gerais das substâncias químicas. Metais, ligas metálicas, ferro, cobre, alumínio e ligações metálicas aparecem no mesmo bloco de estudo.

Química estará na prova de Ciências da Natureza, aplicada no segundo domingo. A edição regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como ligar propriedades e usos?

A preparação pode relacionar as características observadas em um material à escolha feita para determinada utilização. Também é importante diferenciar substâncias e misturas e reconhecer como os componentes podem ser separados.

A matriz publicada em abril de 2026 delimita o conteúdo, mas não prevê o formato das questões. Por isso, a revisão deve buscar compreensão, sem apostar em um exemplo específico.

Leia Também

Resumo

  • Enem regular: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Ciências da Natureza.
  • Conteúdos: propriedades, estados físicos e mudanças de estado.
  • Outros pontos: misturas, separação, substâncias, metais e ligas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 química regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.