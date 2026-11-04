Enem 2026: o que estudar sobre a Conquista da América

A Conquista da América deve ser estudada como um processo marcado por conflitos, e não apenas como uma sequência de viagens e datas. Esse é o recorte apresentado na matriz do Enem 2026.
O documento inclui os confrontos entre europeus e indígenas na América colonial. Também aponta a escravidão e as formas de resistência indígena e africana no continente.
O conteúdo está inserido no bloco sobre diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. A história dos povos indígenas e sua participação na formação sociocultural brasileira aparecem ao lado da história cultural dos povos africanos e da luta dos negros no Brasil.
Ciências Humanas será aplicada no primeiro domingo do exame. As datas da aplicação regular do Enem 2026 são 8 e 15 de novembro.
Como calcular a nota do Enem com peso?
Quais relações ajudam a compreender o tema?
O estudante pode observar os diferentes sujeitos envolvidos, seus interesses e as formas de resistência. Também deve relacionar colonização, escravidão, diversidade cultural e formação das sociedades americanas.
A matriz não antecipa o assunto de uma questão nem determina qual processo terá maior destaque. Ela apresenta os conteúdos que orientam a preparação para a área.
Resumo
- Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Área: Ciências Humanas.
- Foco: conflitos entre europeus e indígenas.
- Conexões: escravidão, resistência e diversidade cultural.
Para mais informações, consulte o site do Inep.