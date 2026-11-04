Enem 2026: o que estudar sobre a Conquista da América

A Conquista da América deve ser estudada como um processo marcado por conflitos, e não apenas como uma sequência de viagens e datas. Esse é o recorte apresentado na matriz do Enem 2026.

O documento inclui os confrontos entre europeus e indígenas na América colonial. Também aponta a escravidão e as formas de resistência indígena e africana no continente.

O conteúdo está inserido no bloco sobre diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. A história dos povos indígenas e sua participação na formação sociocultural brasileira aparecem ao lado da história cultural dos povos africanos e da luta dos negros no Brasil.

Ciências Humanas será aplicada no primeiro domingo do exame. As datas da aplicação regular do Enem 2026 são 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Quais relações ajudam a compreender o tema?

O estudante pode observar os diferentes sujeitos envolvidos, seus interesses e as formas de resistência. Também deve relacionar colonização, escravidão, diversidade cultural e formação das sociedades americanas.

A matriz não antecipa o assunto de uma questão nem determina qual processo terá maior destaque. Ela apresenta os conteúdos que orientam a preparação para a área.

Resumo

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Ciências Humanas.



Foco: conflitos entre europeus e indígenas.



Conexões: escravidão, resistência e diversidade cultural.

Para mais informações, consulte o site do Inep.