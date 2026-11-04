Enem 2026: evolução humana integra o conteúdo de biologia

A evolução humana faz parte do conteúdo de Biologia indicado para o Enem 2026. O tema integra um conjunto que ajuda a compreender a diversidade e as características dos seres vivos.
A matriz cita evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos organismos. Também inclui funções vitais e a relação delas com a adaptação a diferentes ambientes.
Tipos de ciclo de vida, embriologia, anatomia e fisiologia humana aparecem no mesmo bloco. O documento do Inep ainda aproxima evolução, biotecnologia e sistemática — área dedicada à organização e classificação dos seres vivos.
Biologia integra Ciências da Natureza, aplicada no segundo domingo. As provas regulares do Enem 2026 ocorrerão em 8 e 15 de novembro.
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Como revisar evolução humana?
Uma forma de organizar o estudo é relacionar características anatômicas e fisiológicas aos processos evolutivos. Também é importante compreender que adaptação e diversidade são examinadas dentro de relações entre organismos e ambientes.
A matriz oficial não prevê uma pergunta específica nem aponta temas mais frequentes. Ela oferece o mapa do conteúdo que pode orientar a revisão nesta reta de preparação.
Resumo
- Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Área: Ciências da Natureza.
- Tema: evolução humana.
- Conexões: anatomia, fisiologia, adaptação, ciclos de vida e sistemática.
Para mais informações, consulte o site do Inep.