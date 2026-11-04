Enem 2026: equações e inequações estão na matriz de matemática

Equações e inequações fazem parte dos conhecimentos algébricos previstos para a prova de Matemática do Enem 2026. A revisão precisa considerar tanto a resolução quanto a interpretação das relações apresentadas.

A matriz também inclui gráficos e funções, além das funções algébricas de primeiro e segundo graus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas. Relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas completam o bloco.

Outro conjunto aproxima álgebra e geometria: plano cartesiano, retas, circunferências, paralelismo, perpendicularidade e sistemas de equações. Isso permite que uma relação algébrica seja observada também por sua representação geométrica.

Matemática será aplicada no segundo dia do exame regular. Os estudantes farão o Enem 2026 em 8 e 15 de novembro.

Como organizar o estudo de álgebra?

O candidato pode revisar o significado das incógnitas, as operações usadas para isolar valores e a diferença entre igualdade e desigualdade. Depois, pode relacionar resultados a gráficos e situações apresentadas no enunciado.

O Inep não informa quais tipos de equação terão maior presença na prova. A matriz serve como guia de conteúdo e não deve ser tratada como previsão de questões.

Resumo

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Matemática.



Conteúdo: equações e inequações.



Revisão associada: gráficos, funções, plano cartesiano e sistemas.

Mais informações no site do Inep

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