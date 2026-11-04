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Enem 2026: como revisar movimento na prova de física

Tempo, espaço, velocidade e aceleração integram a matriz, que também prevê descrição matemática e gráfica do movimento

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 04/11/2026 às 22:11
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Enem 2026: como revisar movimento na prova de física FOTO: Imagem de vwalakte no Magnific

Compreender como um corpo muda de posição ao longo do tempo é uma das bases da revisão de Física para o Enem 2026. O conteúdo reúne grandezas como tempo, espaço, velocidade e aceleração.

A matriz de referência também inclui a descrição do movimento e sua interpretação. Isso envolve tanto a quantificação quanto as formas matemática e gráfica de representar o fenômeno.

O documento publicado pelo Inep conecta o tema à relação entre força e movimento, ao conceito de inércia e às leis de Newton. Também aparecem casos especiais de movimento e as regularidades que podem ser observadas.

Física integra Ciências da Natureza, área aplicada no segundo dia. As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro.

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O que observar na revisão de movimento?

O estudante pode organizar o conteúdo pelas grandezas envolvidas e pelas relações entre elas. Gráficos também merecem atenção, pois ajudam a visualizar como posição, velocidade ou aceleração se comportam durante um intervalo.

A matriz orienta os conhecimentos da prova, mas não informa quais tópicos aparecerão nem a frequência de cobrança. Ela deve ser usada como roteiro, sem servir de previsão.

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Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Ciências da Natureza.
  • Base: tempo, espaço, velocidade e aceleração.
  • Também revisar: gráficos, inércia, força e leis de Newton.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 física regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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