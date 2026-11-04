Enem 2026: como revisar movimento na prova de física

Compreender como um corpo muda de posição ao longo do tempo é uma das bases da revisão de Física para o Enem 2026. O conteúdo reúne grandezas como tempo, espaço, velocidade e aceleração.
A matriz de referência também inclui a descrição do movimento e sua interpretação. Isso envolve tanto a quantificação quanto as formas matemática e gráfica de representar o fenômeno.
O documento publicado pelo Inep conecta o tema à relação entre força e movimento, ao conceito de inércia e às leis de Newton. Também aparecem casos especiais de movimento e as regularidades que podem ser observadas.
Física integra Ciências da Natureza, área aplicada no segundo dia. As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro.
Como calcular a nota do Enem com peso?
O que observar na revisão de movimento?
O estudante pode organizar o conteúdo pelas grandezas envolvidas e pelas relações entre elas. Gráficos também merecem atenção, pois ajudam a visualizar como posição, velocidade ou aceleração se comportam durante um intervalo.
A matriz orienta os conhecimentos da prova, mas não informa quais tópicos aparecerão nem a frequência de cobrança. Ela deve ser usada como roteiro, sem servir de previsão.
Resumo
- Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Área: Ciências da Natureza.
- Base: tempo, espaço, velocidade e aceleração.
- Também revisar: gráficos, inércia, força e leis de Newton.
Para mais informações, consulte o site do Inep.