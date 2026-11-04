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Enem 2026: como a variação linguística pode aparecer na prova

Candidato deve observar contexto, grau de formalidade, escolha de palavras e marcas de tempo, espaço e interlocução.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 04/11/2026 às 22:59
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A língua muda conforme a situação, o público e a finalidade da comunicação. Reconhecer essas diferenças faz parte da preparação de Linguagens para o Enem 2026.

A matriz de referência reúne norma culta e variação linguística no estudo dos usos da língua portuguesa. O foco inclui perceber como os recursos escolhidos se relacionam ao contexto em que o texto foi produzido.

Entre os elementos citados estão referências pessoais, temporais e espaciais, registro linguístico, grau de formalidade, seleção de palavras, tempos e modos verbais. Esses sinais ajudam a identificar a situação de comunicação.

Linguagens integra o primeiro dia de prova. O Enem 2026 será aplicado regularmente em 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que observar ao ler um texto?

O participante pode verificar quem fala, para quem, em qual ambiente e com qual objetivo. A partir daí, é possível avaliar se a linguagem usada combina com o contexto e que efeito as escolhas produzem.

A matriz também associa recursos linguísticos à coesão do texto. Ela não informa quais gêneros estarão na prova, mas mostra que a leitura deve considerar forma, contexto e sentido.

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Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Linguagens.
  • Observe: contexto, interlocutores e grau de formalidade.
  • Recursos: vocabulário, referências, tempos e modos verbais.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 Linguagens regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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