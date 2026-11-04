ENEM NE10
CURSO

Curso de Farmácia na FPS: formação prática, inovação com realidade virtual e atendimento humanizado

FPS coloca o aluno no centro do aprendizado, desenvolvendo a liderança, o trabalho colaborativo e a capacidade de resolver problemas reais

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
Publicado em 05/11/2026 às 15:22
Patrocinada
Divulgação
Curso de Farmácia na FPS destaca o aprendizado na prática FOTO: Divulgação

A Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) é referência quando se trata do ensino e formação de profissionais na área de Farmácia. Primeiro curso do Brasil a adotar a metodologia ativa ABP no ensino farmacêutico, a graduação une a prática e o raciocínio clínico desde o primeiro período.

No ecossistema de saúde, profissionais da área de Farmácia atuam em diferentes frentes - desde diagnóstico e análises clínicas à participação de desenvolvimento em dermocosméticos - em meio a um mercado profissional cada dia mais tecnológico e dinâmico. 

Metodologia ABP e imersão prática desde o 1º período

Na FPS, o aprendizado acontece a partir de situações-problema reais. Em pequenos grupos de tutoria mediados por docentes, os acadêmicos investigam casos, formulam hipóteses, buscam evidências científicas e debatem soluções de forma colaborativa.

Essa dinâmica desenvolve o raciocínio crítico, a tomada de decisão rápida e a autonomia necessária para enfrentar cenários complexos no mercado. A prática semanal em laboratórios se soma à vivência nos estágios supervisionados e em áreas essenciais como Assistência Farmacêutica, Análises Clínicas e Toxicológicas, Farmácia Hospitalar e Tecnologia de Alimentos e Cosméticos.

A coordenadora do curso de Farmácia da FPS, Elisângela Silva, ressalta como o pioneirismo pedagógico se traduz na segurança profissional dos formandos:

"Pioneira no país ao adotar a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) na Farmácia, a FPS é a primeira faculdade privada a utilizar uma metodologia 100% ativa, colocando o estudante no papel de protagonista da sua própria jornada do início ao fim do curso. O resultado é um farmacêutico seguro, com raciocínio crítico afiado e pronto para se adaptar com agilidade às transformações do setor.", ressalta. 

Infraestrutura 360°: 35 laboratórios, realidade virtual e Farmácia Universitária

ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS

ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS - ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS

Para dar suporte a esse modelo de ensino, a FPS dispõe de uma das estruturas tecnológicas mais avançadas da região. A instituição conta com 35 laboratórios modernos, combinando infraestrutura física tradicional a soluções inovadoras de realidade virtual, utilizadas para simular procedimentos de alto risco e complexidade, como a manipulação de medicamentos antineoplásicos na área oncológica.

O campus abriga também uma Farmácia Universitária própria e integrada, onde os estudantes participam diretamente da gestão, do atendimento ao público e da produção de medicamentos e cosméticos. A formação contempla ainda Laboratórios de Comunicação e Libras, capacitando o futuro farmacêutico para um atendimento inclusivo e humanizado à comunidade surda e demais populações vulneráveis.

CAAIS e a vivência do ensino interprofissional

Um dos grandes diferenciais da FPS é a vivência do ensino interprofissional. Durante toda a graduação, o estudante de Farmácia estuda e atua lado a lado com alunos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Educação Física.

Essa integração ganha vida no Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde (CAAIS). No CAAIS, equipes multidisciplinares compostas por estudantes e professores realizam o acolhimento, a triagem, o encaminhamento e a assistência direta à comunidade. 

"O estudante de Farmácia não aprende isolado: ele atua lado a lado com todas as áreas da saúde. Essa vivência ensina a trabalhar em equipe multiprofissional desde o primeiro dia de aula, formando um profissional mais empático, humanizado e focado no bem-estar integral do paciente", analisa a coordenadora. 

Tags

Faculdade pernambucana de saúde JC360 JC360 Home

Autor

Samantha Oliveira
Publicado por
Samantha Oliveira
sloliveira@ne10.com.br Mais informações

Sobre
Repórter do blog Social 1

Localidade:Recife

Idiomas:português-https://www.wikidata.org/wiki/Q750553

Telefone:8134136187

Cargo:repórter

Cursos:Treinamento do Facebook sobre mídias digitais, Recife, 2019

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.