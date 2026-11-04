Curso de Farmácia na FPS: formação prática, inovação com realidade virtual e atendimento humanizado

A Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) é referência quando se trata do ensino e formação de profissionais na área de Farmácia. Primeiro curso do Brasil a adotar a metodologia ativa ABP no ensino farmacêutico, a graduação une a prática e o raciocínio clínico desde o primeiro período.

No ecossistema de saúde, profissionais da área de Farmácia atuam em diferentes frentes - desde diagnóstico e análises clínicas à participação de desenvolvimento em dermocosméticos - em meio a um mercado profissional cada dia mais tecnológico e dinâmico.

Metodologia ABP e imersão prática desde o 1º período

Na FPS, o aprendizado acontece a partir de situações-problema reais. Em pequenos grupos de tutoria mediados por docentes, os acadêmicos investigam casos, formulam hipóteses, buscam evidências científicas e debatem soluções de forma colaborativa.

Essa dinâmica desenvolve o raciocínio crítico, a tomada de decisão rápida e a autonomia necessária para enfrentar cenários complexos no mercado. A prática semanal em laboratórios se soma à vivência nos estágios supervisionados e em áreas essenciais como Assistência Farmacêutica, Análises Clínicas e Toxicológicas, Farmácia Hospitalar e Tecnologia de Alimentos e Cosméticos.

A coordenadora do curso de Farmácia da FPS, Elisângela Silva, ressalta como o pioneirismo pedagógico se traduz na segurança profissional dos formandos:

"Pioneira no país ao adotar a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) na Farmácia, a FPS é a primeira faculdade privada a utilizar uma metodologia 100% ativa, colocando o estudante no papel de protagonista da sua própria jornada do início ao fim do curso. O resultado é um farmacêutico seguro, com raciocínio crítico afiado e pronto para se adaptar com agilidade às transformações do setor.", ressalta.

Infraestrutura 360°: 35 laboratórios, realidade virtual e Farmácia Universitária



ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS - ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS

Para dar suporte a esse modelo de ensino, a FPS dispõe de uma das estruturas tecnológicas mais avançadas da região. A instituição conta com 35 laboratórios modernos, combinando infraestrutura física tradicional a soluções inovadoras de realidade virtual, utilizadas para simular procedimentos de alto risco e complexidade, como a manipulação de medicamentos antineoplásicos na área oncológica.

O campus abriga também uma Farmácia Universitária própria e integrada, onde os estudantes participam diretamente da gestão, do atendimento ao público e da produção de medicamentos e cosméticos. A formação contempla ainda Laboratórios de Comunicação e Libras, capacitando o futuro farmacêutico para um atendimento inclusivo e humanizado à comunidade surda e demais populações vulneráveis.

CAAIS e a vivência do ensino interprofissional

Um dos grandes diferenciais da FPS é a vivência do ensino interprofissional. Durante toda a graduação, o estudante de Farmácia estuda e atua lado a lado com alunos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Educação Física.

Essa integração ganha vida no Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde (CAAIS). No CAAIS, equipes multidisciplinares compostas por estudantes e professores realizam o acolhimento, a triagem, o encaminhamento e a assistência direta à comunidade.

"O estudante de Farmácia não aprende isolado: ele atua lado a lado com todas as áreas da saúde. Essa vivência ensina a trabalhar em equipe multiprofissional desde o primeiro dia de aula, formando um profissional mais empático, humanizado e focado no bem-estar integral do paciente", analisa a coordenadora.