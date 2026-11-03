Enem 2026: veja os horários de abertura e fechamento dos portões

Os portões do Enem 2026 serão abertos às 12h e fechados às 13h nos dois dias de prova. O horário vale para todo o Brasil e deve ser acompanhado pelo fuso oficial de Brasília.
A aplicação começa às 13h30. No primeiro domingo, a prova termina às 19h; no segundo, às 18h30. O edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o participante chegue ao local às 12h.
O cuidado com o fuso é essencial para quem mora em uma região com horário diferente do de Brasília. O candidato precisa converter os horários com antecedência, pois não será permitida a entrada no local após o fechamento dos portões.
A aplicação regular será realizada em 8 e 15 de novembro de 2026. Além de conferir o relógio, o estudante deve verificar antes da saída o endereço indicado para sua prova e levar um documento de identificação válido.
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Quanto tempo dura cada dia do Enem 2026?
O primeiro dia vai das 13h30 às 19h. O segundo começa no mesmo horário, mas termina às 18h30. Esses horários correspondem à aplicação regular e seguem a referência de Brasília.
Participantes com tempo adicional aprovado têm cronogramas próprios previstos no edital. Para os demais candidatos, a orientação mais segura é organizar o deslocamento para estar no endereço quando os portões forem abertos.
Resumo
- Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Abertura dos portões: 12h.
- Fechamento: 13h.
- Início: 13h30.
- Referência: horário de Brasília.
Para mais informações, consulte o site do Inep.