Enem 2026: veja os horários de abertura e fechamento dos portões

Os portões do Enem 2026 serão abertos às 12h e fechados às 13h nos dois dias de prova. O horário vale para todo o Brasil e deve ser acompanhado pelo fuso oficial de Brasília.

A aplicação começa às 13h30. No primeiro domingo, a prova termina às 19h; no segundo, às 18h30. O edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o participante chegue ao local às 12h.

O cuidado com o fuso é essencial para quem mora em uma região com horário diferente do de Brasília. O candidato precisa converter os horários com antecedência, pois não será permitida a entrada no local após o fechamento dos portões.

A aplicação regular será realizada em 8 e 15 de novembro de 2026. Além de conferir o relógio, o estudante deve verificar antes da saída o endereço indicado para sua prova e levar um documento de identificação válido.

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O primeiro dia vai das 13h30 às 19h. O segundo começa no mesmo horário, mas termina às 18h30. Esses horários correspondem à aplicação regular e seguem a referência de Brasília.

Participantes com tempo adicional aprovado têm cronogramas próprios previstos no edital. Para os demais candidatos, a orientação mais segura é organizar o deslocamento para estar no endereço quando os portões forem abertos.

Resumo

Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.



Abertura dos portões: 12h.



Fechamento: 13h.



Início: 13h30.



Referência: horário de Brasília.

Para mais informações, consulte o site do Inep.