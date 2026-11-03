Enem 2026: repertório decorado pode prejudicar a redação?

Uma citação famosa não melhora a redação apenas por estar no texto. Para contar a favor do candidato, a referência precisa ter relação clara com o tema e ajudar a sustentar o ponto de vista apresentado.

A Cartilha do Participante de 2025 chama de “repertório de bolso” o uso decorado de referências prontas e recorrentes. Se o avaliador perceber que a informação foi encaixada de modo automático ou forçado, poderá considerá-la não produtiva, o que pode prejudicar a nota da competência II.

Isso não significa que uma obra, autor ou conceito conhecido esteja proibido. O problema aparece quando a menção fica solta, não explica o argumento ou poderia ser usada da mesma maneira em praticamente qualquer tema.

A redação será aplicada no primeiro dia do Enem 2026. As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro, e a cartilha orienta o estudante a mobilizar conhecimentos construídos ao longo de sua formação.

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Como usar repertório de forma produtiva?

A referência deve ser pertinente ao tema e articulada à defesa do ponto de vista. Depois de incluir uma informação, o candidato pode explicar o que ela demonstra e como ajuda a compreender o problema discutido.

A cartilha também lembra que informações e citações, mesmo interessantes, perdem relevância quando não estão associadas de forma produtiva à argumentação. O repertório deve trabalhar a favor da tese, e não funcionar como enfeite.

Resumo

Enem regular: 8 e 15 de novembro de 2026.



Risco: uso automático ou forçado pode ser avaliado como não produtivo.



Competência: o problema pode afetar a competência II.



Orientação: explique a relação entre a referência, o tema e o argumento.

Para mais informações, consulte o site do Inep.