Enem 2026: o que revisar sobre Revolução Industrial

A Revolução Industrial deve ser estudada para além de datas e invenções. A matriz do Enem 2026 destaca a criação do sistema de fábrica na Europa e as mudanças provocadas no processo de produção.

O conteúdo se conecta à formação do espaço urbano-industrial e às transformações sociais e trabalhistas. A industrialização brasileira e a urbanização também aparecem entre os pontos indicados para a preparação.

A lista oficial avança para o século XX e inclui fordismo, toyotismo, novas técnicas de produção e seus impactos. Globalização e tecnologias de telecomunicação surgem no mesmo bloco, acompanhadas de consequências econômicas, políticas e sociais.

Ciências Humanas será aplicada no primeiro dia do Enem 2026. A edição regular ocorrerá nos domingos de 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Quais relações ajudam a estudar o tema?

Uma revisão útil pode ligar formas de produção, crescimento das cidades e mudanças no trabalho. Também é importante comparar modelos produtivos e perceber como novas tecnologias alteram a economia e a vida social.

A matriz funciona como orientação de conteúdo e não como previsão de questões. Ela não diz qual período será mais cobrado nem indica um assunto obrigatório para a prova.

Resumo

Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Ciências Humanas.



Revisão: sistema de fábrica, urbanização e trabalho.



Também aparece: fordismo, toyotismo, industrialização brasileira e globalização.

Para mais informações, consulte o site do Inep.