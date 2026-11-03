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Enem 2026: o que revisar sobre Revolução Industrial

Sistema de fábrica, mudanças na produção, urbanização e relações de trabalho integram a matriz de Ciências Humanas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 03/11/2026 às 23:45
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A Revolução Industrial deve ser estudada para além de datas e invenções. A matriz do Enem 2026 destaca a criação do sistema de fábrica na Europa e as mudanças provocadas no processo de produção.

O conteúdo se conecta à formação do espaço urbano-industrial e às transformações sociais e trabalhistas. A industrialização brasileira e a urbanização também aparecem entre os pontos indicados para a preparação.

A lista oficial avança para o século XX e inclui fordismo, toyotismo, novas técnicas de produção e seus impactos. Globalização e tecnologias de telecomunicação surgem no mesmo bloco, acompanhadas de consequências econômicas, políticas e sociais.

Ciências Humanas será aplicada no primeiro dia do Enem 2026. A edição regular ocorrerá nos domingos de 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Quais relações ajudam a estudar o tema?

Uma revisão útil pode ligar formas de produção, crescimento das cidades e mudanças no trabalho. Também é importante comparar modelos produtivos e perceber como novas tecnologias alteram a economia e a vida social.

A matriz funciona como orientação de conteúdo e não como previsão de questões. Ela não diz qual período será mais cobrado nem indica um assunto obrigatório para a prova.

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Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Ciências Humanas.
  • Revisão: sistema de fábrica, urbanização e trabalho.
  • Também aparece: fordismo, toyotismo, industrialização brasileira e globalização.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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