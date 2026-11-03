Enem 2026: leis ponderais entram na revisão de química

As leis ponderais fazem parte do conteúdo de Química indicado para o Enem 2026. Elas aparecem no bloco sobre representação e aspectos quantitativos das transformações químicas.

A matriz de referência também inclui fórmulas químicas, balanceamento de equações e determinação de fórmulas. Esses tópicos ajudam a representar uma reação e a compreender as quantidades envolvidas.

Grandezas como massa, volume, mol, massa molar e constante de Avogadro integram a mesma parte do documento. Os cálculos estequiométricos completam esse conjunto de conhecimentos.

Química estará na prova de Ciências da Natureza, aplicada no segundo domingo. As datas regulares do Enem 2026 são 8 e 15 de novembro.

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O estudante pode começar pela representação da reação, verificar o balanceamento e só depois trabalhar com as grandezas fornecidas. Essa sequência ajuda a relacionar a equação química aos dados quantitativos.

O Inep não informa a frequência desses assuntos nem prevê o formato das questões. A matriz deve ser usada como guia do que integra a avaliação, sem substituir uma revisão ampla da área.

Resumo

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Ciências da Natureza.



Conteúdos: leis ponderais, fórmulas e balanceamento.



Revisão associada: mol, massa molar, volume e estequiometria.

Para mais informações, consulte o site do Inep.