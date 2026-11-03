Enem 2026: doenças e prevenção estão no conteúdo de biologia

Doenças e formas de prevenção integram o conteúdo de Biologia previsto para o Enem 2026. A preparação pode unir conhecimentos sobre o organismo humano às condições sociais e ambientais relacionadas à saúde.

A matriz de referência cita as principais doenças que afetam a população brasileira, com atenção à caracterização, à prevenção e à profilaxia. Também inclui infecções sexualmente transmissíveis e noções de primeiros socorros.

O conteúdo aparece no bloco sobre qualidade de vida das populações humanas. Nesse conjunto, o Inep ainda lista aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento humano, indicadores sociais, ambientais e econômicos, exercícios físicos e vida saudável.

Biologia faz parte de Ciências da Natureza, aplicada no segundo dia do exame. As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro.

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O estudante pode relacionar cada doença às suas características e às formas de prevenção. Também deve observar como fatores ambientais, sociais e comportamentais interferem na qualidade de vida das populações.

A matriz não apresenta uma lista de doenças que obrigatoriamente estarão na prova nem aponta temas mais frequentes. Ela delimita conhecimentos e habilidades que podem orientar o estudo.

Resumo

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Ciências da Natureza.



Conteúdos: doenças, prevenção, profilaxia, ISTs e primeiros socorros.



Conexão: saúde também aparece ligada a fatores sociais e ambientais.

Para mais informações, consulte o site do Inep.