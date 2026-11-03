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Enem 2026: como reconhecer estratégias de convencimento

Prova de Linguagens pode exigir a identificação do público, dos objetivos do autor e dos recursos usados para persuadir.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 03/11/2026 às 23:51
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Enem 2026: como reconhecer estratégias de convencimento FOTO: Imagem de azerbaijan_stockers no Magnific

Para entender um texto persuasivo, o candidato precisa observar não apenas o que foi dito, mas também quem fala, para quem e com qual objetivo. Essa leitura integra as habilidades de Linguagens previstas para o Enem 2026.

A matriz orienta o participante a reconhecer estratégias argumentativas usadas para convencer o público. Entre os exemplos citados estão intimidação, sedução, comoção e chantagem.

Outra habilidade é inferir os objetivos do produtor do texto e identificar o público-alvo por meio dos procedimentos argumentativos. A análise pode envolver a relação entre opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.

Linguagens será aplicada no primeiro domingo do exame regular. O Enem 2026 terá provas em 8 e 15 de novembro.

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O que procurar no texto?

O estudante pode começar pela finalidade: informar, defender uma ideia ou provocar uma reação. Em seguida, deve observar escolhas de palavras, apelos emocionais, imagens e outros recursos empregados para produzir efeito no leitor.

A matriz descreve competências de leitura, mas não antecipa quais gêneros ou temas aparecerão. O importante é treinar a identificação da intenção e avaliar como a estratégia foi construída.

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Resumo

  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Linguagens.
  • Leitura: identifique autor, público e objetivo.
  • Estratégias citadas: intimidação, sedução, comoção e chantagem.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 Linguagens regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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