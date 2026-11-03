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Enem 2026: como estudar gráficos e tabelas em matemática

Matriz cobra leitura de dados, inferências, resolução de problemas e uso das informações na construção de argumentos.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 03/11/2026 às 23:31
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Gráficos e tabelas exigem mais do que localizar um número. No Enem 2026, o estudante deve estar preparado para interpretar os dados, relacionar informações e chegar a conclusões a partir do que foi apresentado.

A matriz de referência inclui a capacidade de fazer inferências com dados expressos nesses formatos. Também prevê a resolução de problemas e a análise das informações como recurso para construir argumentos.

O documento do Inep menciona ainda previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Em linguagem simples, isso significa perceber o comportamento dos dados e avaliar o que eles permitem concluir dentro dos limites da informação disponível.

Matemática será aplicada no segundo domingo do exame. A edição regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro.

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O primeiro passo é identificar título, unidades, período analisado, categorias e legenda. Depois, o candidato pode comparar valores e verificar se a pergunta pede uma informação direta, uma variação ou uma conclusão baseada no conjunto.

A matriz indica as habilidades avaliadas, mas não informa quantas questões terão gráficos ou tabelas. Por isso, o conteúdo deve ser tratado como parte do roteiro de preparação, sem promessa de frequência na prova.

Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Matemática e suas Tecnologias.
  • Habilidades: interpretar, inferir, resolver problemas e argumentar com dados.
  • Leitura inicial: confira título, legenda, período e unidades.

Mais informações no site do Inep

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Jefferson Albuquerque
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