Enem: como utilizar nota da prova para ingressar no Ensino Superior

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 8 e 15 de novembro, é atualmente a principal avaliação para ingressar no Ensino Superior. Esse ingresso pode se dar de diversas formas — tanto em instituições públicas quanto em faculdades privadas.

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Como usar a nota do Enem para ingressar no Ensino Superior?

Sisu

A principal forma de ingressar em instituições públicas é aplicar as notas do Enem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de forma gratuita. Na plataforma digital do Ministério da Educação (MEC), é possível utilizar a pontuação de uma das três últimas edições do exame (exceto como "treineiro" ou com nota zero na redação), aplicando-se automaticamente a melhor média.

O candidato pode concorrer a até duas opções de curso e acompanhar as atualizações diárias das notas de corte parciais, além de poder optar por participar da lista de espera após a chamada regular. O vestibulando pode se inscrever para vagas de ampla concorrência ou para as reservadas a cotistas.

Prouni

Estudantes de baixa renda podem submeter as notas do Enem ao Programa Universidade para Todos (Prouni) e concorrer a bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições privadas, como a UNINASSAU. Para se inscrever, o candidato não pode ter diploma de curso superior, deve ter participado de uma das duas últimas edições do Enem com média igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação nem prestado o exame como treineiro.

O programa é aberto a estudantes de escolas públicas, bolsistas da rede privada, pessoas com deficiência (PcD) e também a alunos pagantes da rede particular. A classificação prioriza candidatos egressos da rede pública e bolsistas integrais, mas a inscrição está disponível para todos, desde que atendam aos critérios de renda: renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa para bolsa integral ou de até 3 salários mínimos por pessoa para bolsa parcial. Professores da rede pública em efetivo exercício na educação básica também podem concorrer a bolsas em cursos de licenciatura, independentemente da comprovação de renda.

Prouni Recife

Há, ainda, o Prouni Recife, que oferta bolsas de 100% em faculdades particulares e instituições parceiras. Podem se inscrever candidatos que tenham feito edições recentes do Enem (com média igual ou superior a 450 pontos e redação maior que zero); tenham cursado o Ensino Médio na rede pública ou como bolsista integral na rede privada; tenham renda familiar per capita de até 2 salários mínimos; residam no Recife há pelo menos 3 anos; e não possuam diploma de nível superior.

Embarque Digital

A Prefeitura do Recife, em parceria com o Porto Digital, também disponibiliza o Embarque Digital. Voltado para estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública, o programa oferta bolsas integrais em cursos superiores de tecnologia em instituições parceiras da capital. É preciso ser residente e domiciliado no Recife e utilizar as notas do Enem de uma das últimas 5 edições.

FIES

Outro programa utilizado no Ensino Superior é o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), que financia a graduação em universidades privadas de estudantes que não têm condições de arcar com os custos integrais das mensalidades. O governo federal paga o valor total ou parcial da mensalidade, e o estudante começa a devolver o valor financiado apenas depois de concluir a faculdade, em parcelas adaptadas à sua renda.

Para participar do processo seletivo deste programa, o candidato precisa ter participado de pelo menos uma edição do Enem a partir de 2010 (sem ter zerado a redação) e obtido uma média das notas igual ou superior a 450 pontos, além de ter renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa.

Seleções de faculdades particulares

A nota da prova também pode ser utilizada nos processos seletivos de instituições privadas. "As instituições privadas podem utilizar a nota do Enem como critério de seleção, permitindo que o estudante concorra a uma vaga sem precisar realizar um novo vestibular, conforme as regras de cada instituição", explica a diretora acadêmica da UNINASSAU, Simone Bérgamo.

A gestora ressalta que os candidatos interessados em estudar em instituições particulares podem apresentar seu resultado do Enem e solicitar o ingresso pela modalidade de seleção correspondente. A instituição verificará a pontuação e os critérios estabelecidos para o curso escolhido, podendo conceder descontos.

Como funciona o ingresso na UNINASSAU com a nota do Enem?

Na UNINASSAU, esse processo de ingresso facilitado tem como critérios: apresentar um resultado válido do Enem (inclusive de edições anteriores); comprovar a conclusão do Ensino Médio; e atingir as pontuações exigidas. As condições de classificação devem ser consultadas conforme o curso, a unidade e a modalidade escolhidos.

A diretora acadêmica orienta que o estudante procure os canais oficiais da instituição para conhecer as possibilidades de ingresso e de desconto. "A utilização da nota do Enem pode representar uma vantagem financeira importante para o estudante. A UNINASSAU trabalha com políticas de incentivo ao ingresso, incluindo campanhas que podem oferecer descontos nas mensalidades de acordo com o desempenho no exame. Nosso objetivo é reconhecer o esforço acadêmico e criar condições para que o estudante tenha acesso a uma formação superior de qualidade", explica.



A diretora acadêmica da UNINASSAU, Simone Bérgamo reforça que a democratização do acesso ao ensino superior precisa caminhar junto com a qualidade da formação acadêmica - Divulgação/UNINASSAU

São disponibilizadas, ainda, vagas na instituição através de programas com bolsas parciais e totais ou de financiamento como o Prouni e FIES, diretamente na plataforma desses benefícios. Também é possível ingressar por meio do vestibular tradicional.

Desde o ingresso na UNINASSAU, os estudantes passam a contar com o Sistema de Aprendizagem Ubíqua, uma proposta educacional do Grupo Ser Educacional (mantenedor da UNINASSAU) que integra metodologias ativas, recursos digitais, inovação e experiências práticas.

"Trabalhamos para proporcionar uma aprendizagem significativa, na qual o conhecimento adquirido em sala de aula encontra aplicação em situações reais da vida profissional", afirma Simone.

A gestora reforça que o Grupo Ser Educacional defende que a democratização do acesso ao ensino superior precisa caminhar junto com a qualidade da formação acadêmica: "Acreditamos que aprender exige participação, experimentação e capacidade de relacionar conhecimentos aos desafios concretos da sociedade. A inteligência artificial, as tecnologias educacionais, os projetos integradores e as metodologias ativas fazem parte dessa transformação."

"Queremos formar profissionais preparados para atuar em um mercado em constante evolução, com competências técnicas, pensamento crítico, criatividade e responsabilidade social", finaliza.

