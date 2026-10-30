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Enem 2026: tangenciar ou fugir do tema? Veja a diferença

Abordagem parcial prejudica a nota, enquanto a fuga total ao tema pode zerar a redação; candidato deve responder ao recorte proposto.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/10/2026 às 22:00
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'A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade' é o tema da Redação do SSA 3 deste ano FOTO: Freepik

Falar apenas do assunto geral, sem enfrentar o recorte pedido, é um erro que pode derrubar a nota da redação do Enem. A cartilha do participante diferencia o tangenciamento — uma abordagem parcial — da fuga total ao tema.

O tangenciamento acontece quando o texto se limita ao assunto mais amplo ao qual a proposta está ligada, mas não desenvolve exatamente o problema apresentado. Na prática, o candidato até se aproxima da discussão, porém deixa de responder ao foco que deveria orientar a argumentação.

A fuga ao tema é mais grave. A cartilha de redação do Enem 2025, usada aqui para explicar os critérios, informa que a fuga total recebe nota zero. O mesmo ocorre quando o texto não atende ao tipo dissertativo-argumentativo exigido.

Para evitar o problema, a leitura da proposta e dos textos motivadores deve servir para identificar o assunto e, principalmente, o recorte específico. Essa atenção será necessária no primeiro domingo da aplicação regular do Enem 2026; o exame ocorrerá em 8 e 15 de novembro.

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A tese, os argumentos e a conclusão precisam permanecer ligados ao recorte proposto. Antes de começar a versão definitiva, vale conferir se cada ideia ajuda a responder à questão central, sem trocar o tema por uma discussão apenas parecida.

A cartilha também alerta para o uso de repertório pronto sem ligação produtiva com a proposta. Citações e referências precisam contribuir para a argumentação, e não apenas ocupar espaço no texto.

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Resumo

  • Enem regular: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Tangenciamento: abordagem apenas parcial do tema.
  • Fuga ao tema: leva a nota zero na redação.
  • Revisão: confira se tese e argumentos respondem ao recorte proposto.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 redação do Enem regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

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