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Enem 2026: o que estudar sobre equilíbrio químico

Matriz inclui constante de equilíbrio, equilíbrio ácido-base, solubilidade e fatores que alteram o sistema.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/10/2026 às 22:22
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Enem 2026: o que estudar sobre equilíbrio químico FOTO: Imagem de Magnific

Equilíbrio químico é um dos assuntos previstos para a prova de Ciências da Natureza do Enem 2026. A revisão pode começar pelo comportamento de sistemas em equilíbrio e pelos fatores capazes de modificar essa condição.

Entre os pontos listados na matriz de referência estão constante de equilíbrio, produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH. O documento também inclui solubilidade dos sais e hidrólise.

Outro eixo aproxima o conteúdo de situações concretas: a aplicação da velocidade das reações e do equilíbrio químico no cotidiano. É uma indicação de que não basta guardar nomes; o estudante precisa compreender o que os conceitos ajudam a explicar.

Ciências da Natureza será aplicada no segundo dia do exame regular. As provas do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro, conforme o cronograma do Inep.

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Quais pontos entram na revisão?

O candidato pode organizar o estudo em três frentes: como se representa um equilíbrio, quais condições interferem no sistema e como conceitos como pH e solubilidade se relacionam com as transformações químicas.

A lista oficial delimita conteúdos, mas não prevê assuntos mais frequentes nem revela como serão formuladas as questões. Por isso, a matriz serve como roteiro de revisão, e não como indicação do que certamente aparecerá.

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Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Ciências da Natureza.
  • Revisão: constante de equilíbrio, pH, solubilidade e hidrólise.
  • Também estudar: fatores que alteram o equilíbrio e aplicações cotidianas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 química regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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