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Enem 2026: juros estão na prova de matemática?

Tema integra os conhecimentos numéricos da matriz e aparece ao lado de porcentagem, razões e proporções.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/10/2026 às 22:16
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Juros fazem parte do conteúdo que pode ser cobrado em Matemática no Enem 2026. O assunto aparece na matriz de referência dentro dos conhecimentos numéricos, junto de porcentagem, razões e proporções.

Isso coloca situações envolvendo crescimento ou redução de valores no campo de revisão do candidato. Para estudar, é importante compreender a relação entre os números apresentados e reconhecer qual cálculo responde ao problema.

A matriz publicada pelo Inep também reúne, nesse mesmo bloco, operações com números naturais, inteiros, racionais e reais, além de desigualdades, divisibilidade e fatoração. O documento orienta o conteúdo da prova, mas não informa quais tópicos terão maior frequência.

Matemática e Ciências da Natureza serão aplicadas no segundo domingo do Enem 2026. A aplicação regular está marcada para 8 e 15 de novembro, e os estudantes devem guardar as duas datas.

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O que revisar junto com juros?

Porcentagem é uma base importante porque permite interpretar aumentos, descontos e variações. Razões e proporções também ajudam a entender como duas grandezas se relacionam em situações numéricas.

A preparação pode juntar leitura atenta e cálculo: primeiro identificar os valores, depois observar como eles mudam e, por fim, escolher a operação adequada. A matriz não prevê o formato de uma questão específica nem autoriza apostar em um único modelo.

Resumo

  • Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Área: Matemática e suas Tecnologias.
  • Conteúdo: juros aparecem entre os conhecimentos numéricos.
  • Revisão associada: porcentagem, razões, proporções e operações numéricas.

Mais informações no site do Inep

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Jefferson Albuquerque
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