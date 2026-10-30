Enem 2026: como memória e identidade aparecem em Humanas

Memória e identidade não aparecem na matriz do Enem 2026 como uma lista de fatos isolados para decorar. O candidato é chamado a compreender como as sociedades constroem lembranças, valores culturais e formas de se reconhecer.

Entre as habilidades de Ciências Humanas estão analisar a produção da memória pelas sociedades e associar manifestações culturais do presente aos processos históricos que as formaram. A leitura de fontes é parte central desse trabalho.

O documento do Inep também menciona a comparação de pontos de vista sobre aspectos da cultura e a identificação da diversidade do patrimônio cultural e artístico. Assim, a preparação deve considerar que fontes diferentes podem apresentar perspectivas distintas sobre um mesmo processo.

Ciências Humanas integra o primeiro dia de prova. Na aplicação regular, o Enem 2026 será realizado em 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que observar ao analisar uma fonte?

O estudante pode identificar quem produziu o documento, em qual contexto e qual visão está sendo apresentada. Também é útil relacionar a manifestação cultural ao processo histórico que ajuda a explicar sua existência.

A matriz orienta as competências avaliadas, mas não antecipa temas nem diz quais conteúdos aparecerão com maior frequência. Seu papel é mostrar o tipo de leitura e comparação que o participante deve ser capaz de fazer.

Resumo

Exame regular: 8 e 15 de novembro de 2026.



Área: Ciências Humanas.



Habilidades: interpretar fontes, analisar memórias e comparar pontos de vista.



Foco: relações entre cultura, identidade e processos históricos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.