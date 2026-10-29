Enem 2026: reflexão e refração entram na revisão de física

Um raio de luz que muda de direção ou retorna ao encontrar uma superfície pode abrir caminho para uma questão de física. Reflexão e refração estão na matriz do Enem 2026.

O documento também lista lentes, espelhos, formação de imagens, instrumentos ópticos simples e outros fenômenos ondulatórios. Esses conteúdos podem ser apresentados por desenhos, experiências ou situações cotidianas.

Na revisão, o candidato deve observar o caminho indicado para a luz e identificar qual fenômeno explica a situação. A leitura do esquema vem antes da escolha de qualquer relação matemática.

Física integra Ciências da Natureza, prova marcada para 15 de novembro. O Enem 2026 começa em 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como estudar óptica com imagens

Use diagramas para comparar reflexão e refração e relacione esses fenômenos a espelhos e lentes. Depois, treine questões que peçam interpretação da formação de imagens.

As provas regulares serão realizadas em 8 e 15 de novembro de 2026. A matriz funciona como guia, mas não prevê o equipamento ou a situação que aparecerá.

Resumo

Revisar: reflexão e refração



Relacionar: lentes, espelhos e formação de imagens



Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026



Primeiro dia: 8 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.